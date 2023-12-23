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Днепр-1 не выплачивал компенсацию Звягелю за Максимова – Фридман

Трансферы

Буткевич этого не требовал

Днепр-1 не выплачивал компенсацию Звягелю за Максимова – Фридман

СК Дніпро-1

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, как происходил переход Юрия Максимова в команду.

– ПФК "Звягель", с которым работал Юрий Максимов – это, как говорится, вторая команда уроженца "Днепра" и президента "Полесья" Геннадия Буткевича. Вы сказали, что он сразу же отпустил его.

– Я звонил по телефону Буткевичу, и он сказал мне следующее: “Максимов – качественный тренер, поэтому не дело сидеть ему здесь, во Второй лиге, это не его уровень”.

– То есть Буткевич просто так его отпустил, и "Днепр-1" за Максимова не платил компенсацию?

– Да у нас с Буткевичем даже вещи об этом не шло. Мы ничего не платили”, – сказал Фридман.

Напомним, что Максимов присоединился к "Днепру-1" по ходу сезона – 14 сентября. До этого он проработал в "Звягеле" не полных три месяца.

Во главе днепрян наставник провел 14 матчей, один из которых – это поражение "Полиссю" в Кубке Украины. В рамках УПЛ его команда победила в девяти поединках, дважды сыграла вничью и столько же проиграла. На зимний перерыв "Днепр-1" пошел на втором месте с одинаковым количеством очков, как и у первого "Кривбасса".

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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