Днепр-1 не выплачивал компенсацию Звягелю за Максимова – Фридман

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, как происходил переход Юрия Максимова в команду.

“ – ПФК "Звягель", с которым работал Юрий Максимов – это, как говорится, вторая команда уроженца "Днепра" и президента "Полесья" Геннадия Буткевича. Вы сказали, что он сразу же отпустил его.

– Я звонил по телефону Буткевичу, и он сказал мне следующее: “Максимов – качественный тренер, поэтому не дело сидеть ему здесь, во Второй лиге, это не его уровень”.

– То есть Буткевич просто так его отпустил, и "Днепр-1" за Максимова не платил компенсацию?

– Да у нас с Буткевичем даже вещи об этом не шло. Мы ничего не платили”, – сказал Фридман.