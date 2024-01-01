Родри: С тех пор как я приехал в Манчестер Сити, я набрал 10 килограммов

Испанский опорный полузащитник "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес рассказал о наборе мышечной массы после переезда в Англию.

"С тех пор как я приехал в Англию, я набрал 10 килограммов. Это было необходимо. Твое тело адаптируется. Диетологи, которые у нас есть, знают, что нужно для более физической лиги, где нужно больше сил.

Мускулатура зависит от количества матчей, от силы. Сейчас я вижу это на примере Пау Торреса из "Астон Виллы". В "Вильярреале" он был таким же худым, как я, но сейчас становится все больше и больше. Видно, что он пришел в Премьер-лигу", - приводит слова Родри AS.