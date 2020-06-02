Езерский: Контрольные матчи сборной Украины U-18 в начале сентября еще никто не отменял

Главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Владимир Езерский рассказал о последних новостях из стана своей команды.

— Владимир Иванович, из-за коронавируса не состоялись два сбора вашей команды…

— Жаль, конечно. Это были два представительных турнира, из которых можно было почерпнуть много полезного. Сейчас мы с надеждой ждем старта очередного сезона ДЮФЛУ, а также матчей новых турниров среди команд U-19 и U-21.

А что касается сборов, то следим за ситуацией, как дальше коронавирус будет себя вести. Во всяком случае, наши выездные контрольные поединки со сборной Болгарии в начале сентября еще никто не отменял. В ноябре по плану у нас — матчи квалификационного раунда чемпионата Европы. Времени осталось немного, поэтому очень хочется, чтобы соревнования вошли в свой привычный ритм.

— Как-то поддерживаете связь с подопечными?

— Да, с тренерским штабом и футболистами у нас есть группа в Viber, мы всегда на связи.

— Как думаете, к рестарту УПЛ командам удастся подойти во всеоружии?

— Вряд ли. Организм каждого футболиста воспринимает индивидуальные нагрузки по-своему. Хотя фундамент, заложенный зимой, позволит игрокам за пару матчей достичь хорошего состояния.

— Во время карантина скучаете по футболу?

— Конечно. Впрочем, воспитание сына дает свой позитив.