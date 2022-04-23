Сборная Украины U-17 уступила сверстникам из Польши в рамках квалификации на Евро

Юношеская сборная Украины U-17 провела второй матч второго этапа квалификации на Чемпионат Европы-2022. Соперником “сине-желтых” стали сверстники из Польши.

Еще в первом тайме "кадра" дважды расписалась в воротах Кравца, а после перерыва довела счет до разгромного. На 61-й минуте один мяч отыграл сын Олега Гусева – Алексей, а на 88-й Никита Дзень подарил надежду на ничейный результат. Правда, в итоге подопечные Олега Кузнецова все равно уступили.

Это первое поражение в рамках второго этапа отбора. В группе 6 Украина занимает третье место с тремя очками в активе. У поляков столько же зачетных пунктов.

В финальном туре "сине-желтые" встретятся с Италией, а "кадра" будет противостоять Косово. Поединки пройдут 26 апреля.

Отбор на ЧЕ-22. Сиена, Италия

Украина U-17 – Польша U-17

Голы: Гусев (61), Дзень (88) — Ткач (36), Смиглевский (45+1), Славинский (58)

Украина (U-17): Кравец, Гусев, Сизонюк, Балаба, Огарков (Билоконь, 46), Василец, Янович (к) (Деркач, 46), Маткевич (Микитюк, 64), Кремчанин, Янчишин, Фирман (Дзень, 46)

Польша (U-17): Микулко, Рыжлик, Курзидловский, Томашевский (к), Магнушевский, Левицкий, Калемба (Войцик, 73), Станишевский, Смиглевский (Тердецкие, 64), Ткач (Драхал, 90+2), Славинский (Зоба, 73)

Предупреждены: Гусев (61), Деркач (75) — Рыжлик (19), Томашевский (41), Левицкий (56), Курзидловский (77)