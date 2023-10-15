Помог автогол. Украина U-17 стартовала в квалификации на Евро с ничьей

В матче первого тура квалификации на Евро сборная Украины U-17 встречалась со сверстниками из Финляндии. В этом поединке была зафиксирована ничья 2:2.

Все голы были забиты после перерыва. Первыми отличились “сине-желтые”, однако финны впоследствии забили дважды. А на 87 минуте благодаря автоголу 16-летнего футболиста первой команды одного из лидеров финляндского чемпионата (СИК) Илари Кангасниеме украинцам удалось добыть ничью.

Подопечные Владимира Езерского 18 октября сыграют против Лихтенштейна U-17, а 21 числа – против сверстников из Германии. До следующего этапа отбора пройдут две лучшие команды квартета, а также пять лучших коллективов, занявших третье место в группах.

Финляндия (U-17) - Украина (U-17) - 2:2 (0:0)

Голы: Силтанен (70), Меро (76) — Дехтяр (67), Кангасниеми (87, авт.)

Финляндия (U-17): Мауконен, Ле Хофф-Конан, Кангасниеми, Сандлер, Парккила, Нзоко (Тулехмо, 89), Мультала (Вейсс, 71), Силтанен, Коуккумяки (Вестербакка, 89), Далдум (Меро, 71 ), Кирилов

Украина (U-17): Петренко, Шеликета, Дехтяр (Данковский, 84), Третьяк, Рыбак, Оличенко (Гармаш, 76), Сорока, Люсин, Богданов, Бондарь (Ухань, 76), Степанов (Денисов, 56)

Предупреждены: Нзоко (26), Силтанен (83), Кангасниеми (86)