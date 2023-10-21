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Украина U17 уступила сверстникам из Германии в заключительном матче за выход на Евро

Юношеские сборные Украины
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Теперь следует смотреть на другие результаты отбора

Украина U17 уступила сверстникам из Германии в заключительном матче за выход на Евро

УАФ/Пресслужба

Новина українською

В рамках квалификации на Евро-2024 Украина U17 встречалась с Германией U17. Это был поединок третьего тура первого этапа отбора.

"Сине-желтые" уступили немецким сверстникам со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит на старте второго тайма нападающим "Байера" Кеном Изекором.

Итоговый результат Украины U17 – четыре очка за три тура. Немцы финишировали гарантированно на первой позиции с семью зачетными пунктами. У Финляндии U17 есть еще шанс обогнать "сине-желтых" – их ждет сегодня матч против Лихтенштейна U17.

Если не удастся сохранить второе место в группе, то подопечным Езереского предстоит ждать результата в других квартетах. Лучшие пять команд (из 13), занявшие третьи позиции, также проходят в следующий раунд.

Украина (U-17) - Германия (U-17) - 0:1 (0:0)

Гол: Изекор (53)

Украина: Петренко, Шеликета, Дегтярь (Данковский, 69), Третьяк, Рыбак, Сорока, Гармаш (Драган, 61), Люсин, Богданов, Бондарь (Стрильчук, 62; Ухань, 77), Степанов (Денисов, 46)

Германия: Хельштерн, Коймо, Шметгенс, Найнингер, Майзер, Люм, Оньек, Саук (Свидер, 80), Черны (Кюльбрет, 68), Штанге (Поллер, 90+3), Изекор (Гюссер, 80)

Предупреждены: Богданов (45+3), Шелекета (59), Стрельчук (66) — Люм (61)

Турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Германия

3

2

1

0

8—1

7

2

Украина

3

1

1

1

9—3

4

3

Финляндия

2

0

2

0

3—3

2

4

Лихтенштейн

2

0

0

2

0—13

0
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