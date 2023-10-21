Украина U17 уступила сверстникам из Германии в заключительном матче за выход на Евро
Теперь следует смотреть на другие результаты отбора
УАФ/Пресслужба
В рамках квалификации на Евро-2024 Украина U17 встречалась с Германией U17. Это был поединок третьего тура первого этапа отбора.
"Сине-желтые" уступили немецким сверстникам со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит на старте второго тайма нападающим "Байера" Кеном Изекором.
Итоговый результат Украины U17 – четыре очка за три тура. Немцы финишировали гарантированно на первой позиции с семью зачетными пунктами. У Финляндии U17 есть еще шанс обогнать "сине-желтых" – их ждет сегодня матч против Лихтенштейна U17.
Если не удастся сохранить второе место в группе, то подопечным Езереского предстоит ждать результата в других квартетах. Лучшие пять команд (из 13), занявшие третьи позиции, также проходят в следующий раунд.
Украина (U-17) - Германия (U-17) - 0:1 (0:0)
Гол: Изекор (53)
Украина: Петренко, Шеликета, Дегтярь (Данковский, 69), Третьяк, Рыбак, Сорока, Гармаш (Драган, 61), Люсин, Богданов, Бондарь (Стрильчук, 62; Ухань, 77), Степанов (Денисов, 46)
Германия: Хельштерн, Коймо, Шметгенс, Найнингер, Майзер, Люм, Оньек, Саук (Свидер, 80), Черны (Кюльбрет, 68), Штанге (Поллер, 90+3), Изекор (Гюссер, 80)
Предупреждены: Богданов (45+3), Шелекета (59), Стрельчук (66) — Люм (61)
Турнирная таблица
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Германия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8—1
|
7
|
2
|
Украина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
9—3
|
4
|
3
|
Финляндия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3—3
|
2
|
4
|
Лихтенштейн
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0—13
|
0
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