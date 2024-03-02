Шевченко: Вопрос о возвращении юношеских российских сборных на международную арену сняли

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о встречах с голами международных футбольных организаций УЕФА и ФИФА Александром Чеферином и Джанни Инфантино соответственно.

“ – Вы виделись с Чеферином и Инфантино за этот месяц. О чем говорили?

– Это были формально-официальные встречи. Для меня главное, чтобы они нас поддерживали. Я хочу, в частности, услышать четкую позицию по невозвращению российских команд и помощи Украине.

Я обращался к Чеферину: “Если будет такая возможность, приезжайте к нам, посмотрите, сколько стадионов разрушено, как мы живем, каковы последствия ракетных атак. Узнайте истории более 19 тысяч детей, депортированных из Украины в РФ. Когда принимаете какие-либо решения по России, приезжайте сначала к нам и увидите, к чему привела война, которую Россия ведет против Украины”.

– Но периодически все же от УЕФА истории с возвращением россиян проскакивают. К примеру, хотели вернуть сборную U-17.

– Да, вопрос о возвращении юношеских российских сборных сняли. Но остается финансирование развития футбола в России, в УЕФА в руководящих органах работают представители страны-агрессора.

– УЕФА также никак не отреагировала на включение крымских клубов в российские чемпионаты.

– Вы же спрашивали меня об открытости. Напишите им такое же письмо. Мы с ними постоянно общаемся по этому вопросу.

– Мы уже четырежды писали, но ответа нет… Однако в продолжение темы конгресса УЕФА. Почему вы удержались в голосовании за изменения в уставе, предложенные Чеферином?

– Потому что я не получил ответа на свои вопросы, которые я назвал вам раньше…

– Есть ли в планах следующие встречи с тем же Чеферином и Инфантино по этим вопросам?

– Мы продолжаем коммуникацию с ФИФА и УЕФА, чтобы построить схему работы, которая будет стимулировать эти организации помогать Украине”, - сказал Шевченко.