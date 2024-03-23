Украина U-19 – Латвия U-19: смотреть прямую трансляцию матча элит-раунда квалификации на Евро-2024
Подопечные Михайленко проведут второй поединок
Фото: прес-служба УАФ
В первом туре элит-раунда отбора на Евро-2024 сборная Украины U-19 победила сверстников из Северной Македонии со счетом 2:0. Сегодня “сине-желтые” проведут второй поединок отбора. Соперником станет Латвия U-19.
Квалификация на юношеское Евро-2024. Финальный этап
23 марта, 15:00
Прямая трансляция: YouTube Федерации футбола Северной Македонии
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