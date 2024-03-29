Михайленко: Кристиан Шевченко, возможно, чувствует давление в сборной, потому что он сын легенды

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал об адаптации Кристиана Шевченко - сына главы УАФ Андрея Шевченко.

- Кристиан Шевченко - будущее украинского футбола или просто сын легенды "Динамо" Андрея Шевченко?

- Прежде всего, говоря о Кристиане Шевченко, я бы заметил, что у этого игрока есть хорошие физические задатки. Он быстрый, взрывной даже порой. Индивидуальное мастерство у него также присутствует. Потенциал у него есть. И это факт. В квалификационном турнире он не так много сыграл, но на это есть ряд объективных причин.

- Каких?

- Прежде всего следует говорить об адаптации. Без коммуникации в футболе никуда, а он приехал в новый коллектив, где коммуникация с партнерами по команде у него сначала была на минимальном уровне. У нас, в основном, ребята на английском языке не очень хорошо разговаривают, а Кристиан - на украинском или русском соответственно.

Кристиан дважды выходил на замены в игре против Северной Македонии и Латвии. Имел бы время и в матче со Швейцарией, но у него была небольшая травма, микроповреждение, поэтому я его и не выпустил. Собственно, он и не готовился полноценно на матч со швейцарцами.

- Правда ли, что у Кристиана Шевченко был личный переводчик в сборной?

- Нет. Переводчика не было.

- Вернемся к родословной Кристиана. Вся эта история с его приглашением под знамена сборной Украины, приобретение гражданства нашего государства за какие-то фантастически короткие сроки, а процесс это очень длительный, на самом деле как-то опять заставляет искать измену. То есть, что он, Кристиан Шевченко, - протеже своего отца, который по совместительству также является и президентом УАФ. К Кристиану Шевченко в сборной Украины особое отношение?

- Отношение к Кристиану в команде такое же, как и к остальным ребятам. Скорее, это он - Кристиан Шевченко - возможно, чувствует давление в сборной, потому что он сын легенды и это на него как-то влияет. Мы, тренеры, работающие с сыном Андрея Шевченко, никакого давления не чувствуем.

Я вам честно скажу, он действительно талантливый парень. Имеет за плечами академию "Челси", играет сейчас в Англии за приличный клуб ("Уотфорд"). Я формирую сборную исключительно по спортивному принцу, а не по фамилиям и родственным связям.

За десять дней, что Кристиан Шевченко был в лагере сборной Украины, он уже стал своим. В конце он уже и смеялся с ребятами, и шутили они между собой. А в начале ему было архисложно, да. Ни разговоры поддержать, ни нормально пообщаться... Самое главное, что он прошел эту адаптацию удачно, - сказал Михайленко.