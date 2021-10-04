Стала известна заявка сборной Украины U19 на матчи квалификации Евро-2022

Сегодня, 4 октября сборная Украины U-19 отправляется в Польшу для участия в квалификационном раунде Евро-2022 (U-19).

Цвета юношеской команды будут защищать 20 футболистов, которых вызвал на этот сбор исполняющий обязанности главного тренера Владимир Езерский.

Состав юношеской сборной Украины (U-19)

Вратари: Павел Исенко ("Ворскла" Полтава), Денис Твардовский ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Андрей Булеза, Эдуард Козик, Марьян Фарина, Даниил Удод (все - "Шахтер" Донецк), Марк Мампасси ( "Мариуполь").

Полузащитники: Даниил Хрипчук ( "Ворскла" Полтава), Артур Микитишин, Михаил Хромей, Олег Очеретько (все - "Мариуполь"), Навин Малыш, Александр Яцык (оба - "Динамо" Киев), Иван Лосенко ( "Шахтер" Донецк), Руслан Непейпиев ( "Рух" Львов), Егор Ярмолюк ( "Днепр-1" Днепр).

Нападающие: Кирилл Попов, Назар Волошин (оба - "Динамо" Киев), Егор Гуничев ( "Краматорск"), Денис Шостак ( "Мариуполь").

В квалификационном раунде Евро-2022 (U-19) юношеская сборная Украины сыграет с Мальтой (6 октября), Финляндией (9 октября) и Польшей (12 октября).

Согласно регламенту, обладатели двух первых мест в квартетах этого раунда и лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации. Там будут выступать 28 сборных, разбитых на семь групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию Словакии.