Шахтер U-19 отправился в Испанию
Юноши "горняков" сыграют на международном турнире Al Abtal International Cup
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 14 декабря, "Шахтер" U-19 отправился в испанскую Барселону на матч 2-го тура Al Abtal International Cup c аравийской командой White Future Falcons.
В составе делегации 18 игроков, в том числе 2 вратаря.
Поединок состоится в Таррагоне 15 декабря на "Ноу Эстади де Таррагона" в 17:30 по киевскому времени.
"Летим на игру только с положительным настроем. Такие матчи важны для нас, ведь у молодых ребят есть отличный шанс получить международный опыт. Именно в таких играх будем смотреть и на футболистов, которые подбираются к нашей команде.
Противостоять нам будет серьезный соперник, собранный из хороших футболистов всей Саудовской Аравии. Попытаемся показать свою игру и надеемся, что именно через такие матчи футболисты будут прогрессировать", - отметил главный тренер "горняков" Оскар Ратулутра.
Напомним, в матче первого тура Al Abtal International Cup "Шахтер" U-19 оказался сильнее польской "Легии" U-19 (2:1).
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