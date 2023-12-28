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Трое игроков Шахтера U-19 пытаются вернуться в расположение главной команды

U-19

Алексей Белик оценил прогресс своих подопечных

Трое игроков Шахтера U-19 пытаются вернуться в расположение главной команды

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик рассказал о ротации состава в молодежной команде.

"Я всегда говорю ребятам, что все ошибаются. Нет такого, что из-за ошибки кто-то больше не попадет в основной состав. Если игрок работает, учится и пытается в тренировочном процессе исправить ошибки, я дам еще один шанс, если же не исправляется, не прислушивается к советам тренеров и не работает над собой, ему не место в команде. Для меня нет приоритета, если футболист вызывался в расположение первой команды.

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Когда он выполняет требования, проявляет лидерские качества и помогает молодым игрокам, то будет иметь уважение и будет играть в основном составе, а если снижает к себе требования или не демонстрирует результат, то шанс будет иметь кто-то другой. Критерий один - футбольное поле и тренировочный процесс.

Тоиров, Удод и Демченко пытаются вернуться в расположение главной команды. Если они работают, совершенствуются и не снижают к себе требований, то получают игровое время, а младшие понимают, что играют те, кто работает на тренировках, постоянно прогрессирует, имеет желание и не ленится", - сказал Белик.

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Алексей Белик Шахтер (Донецк) Шахтер U19 (Донецк) Данил Удод Хусрав Тоиров
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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