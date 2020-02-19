Ротань анонсирует появление новичков в молодежной сборной Украины

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о рабочей поездке в Турцию.

Десять дней представители тренерского штаба молодежной сборной Украины U-21 находились в Турции, где наблюдали за кандидатами в свою команду. По возвращении руководитель «молодежки» Руслан Ротань поделился с официальным сайтом УАФ своими впечатлениями от этой командировки.

Поездка получилась очень продуктивной, - сказал Ротань. - В этом году все клубы УПЛ, а также молодежные составы некоторых команд проводили сборы в Анталье и ее окрестностях. Благодаря четкой организации менеджеров УАФ мы с моими ассистентами поселились в очень удобном месте и в общем посмотрели 24 матча с участием практически всех коллективов элитного дивизиона. Молодые на этом собрании было много, теперь важно, чтобы ребята, пройдя хорошую подготовку, играли в основных составах и в официальных поединках.

Мы получили много информации, особое внимание уделяли футболистам, выступающим на наших пока проблемных позициях.

Возможно, уже в марте в команде появится несколько новичков. Сейчас мы анализируем увиденное и с нетерпением ждем восстановления сезона.