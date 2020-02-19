Ротань анонсирует появление новичков в молодежной сборной Украины
Но готов отдать Шевченко всех, кого то захочет на Евро-2020
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о рабочей поездке в Турцию.
Десять дней представители тренерского штаба молодежной сборной Украины U-21 находились в Турции, где наблюдали за кандидатами в свою команду. По возвращении руководитель «молодежки» Руслан Ротань поделился с официальным сайтом УАФ своими впечатлениями от этой командировки.
Поездка получилась очень продуктивной, - сказал Ротань. - В этом году все клубы УПЛ, а также молодежные составы некоторых команд проводили сборы в Анталье и ее окрестностях. Благодаря четкой организации менеджеров УАФ мы с моими ассистентами поселились в очень удобном месте и в общем посмотрели 24 матча с участием практически всех коллективов элитного дивизиона. Молодые на этом собрании было много, теперь важно, чтобы ребята, пройдя хорошую подготовку, играли в основных составах и в официальных поединках.
Мы получили много информации, особое внимание уделяли футболистам, выступающим на наших пока проблемных позициях.
Возможно, уже в марте в команде появится несколько новичков. Сейчас мы анализируем увиденное и с нетерпением ждем восстановления сезона.
Приятно было встретиться с тренерами национальной сборной, которые тоже были в Турции. Мы хорошо пообщались с Андреем Шевченко и его ассистентами, обменялись важной информацией.
На кого из молодежи обращают внимание в штабе главной команды? Пока об этом говорить рано, но "молодежка" отпустит любого футболиста, который понадобится национальной сборной, с радостью. И с уверенностью в том, что ее главные требования ребята усвоили.
Нынешний год - год чемпионата Европы, и все усилия должны быть направлены на главную команду страны. В то же время мы осознаем, что «молодежке» нужно исправлять свое турнирное положение.
Но давить результатом на ребят в коем случае не стоит. Прежде всего они должны играть в современном ключе. Так, чтобы попадать в первую сборную и получать приглашения от ведущих европейских клубов.