Официально: мартовские матчи украинской молодежки перенесены

УЕФА официально уведомил УАФ о том, что матчи отборочного турнира Евро-2021 (U-21), запланированные на март текущего года перенеены.

Таким образом, поединки Мальта - Украина и Украина - Северная Ирландия, которые должны были состояться 27 марта и 31 марта соответственно, будут проведены позже.

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О новых возможные датах для игр квалификации Евро-2021 (U-21) УЕФА сообщит в ближайшее время.