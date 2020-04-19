Хавбек молодежки Украины: Не Ротаня вина, что мы неудачно начали отборочный турнир

Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Чех считает, что у нашей команды ещё есть шансы в отборе на Евро.

— Что скажешь о выступлении молодежной сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы? Почему не удалось показать более лучшие результаты в этих матчах?

— Мы сами виноваты в таких результатах. Теперь ничего не остается, как во всех оставшихся матчах выложиться на максимум, чтобы исправить наше положение.

— Думаешь, шансы догнать лидеров еще есть?

— Мы будем играть и бороться до последнего.

— С Русланом Ротанем сработались?

— Конечно. У него интересные тренировки, все понятно объясняет. Не его вина, что мы неудачно начали отборочный турнир.