Хавбек молодежки Украины: Не Ротаня вина, что мы неудачно начали отборочный турнир
Максим Чех поделился мыслями насчет шансов Украины на выход на молодежное Евро
Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Чех считает, что у нашей команды ещё есть шансы в отборе на Евро.
— Что скажешь о выступлении молодежной сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы? Почему не удалось показать более лучшие результаты в этих матчах?
— Мы сами виноваты в таких результатах. Теперь ничего не остается, как во всех оставшихся матчах выложиться на максимум, чтобы исправить наше положение.
— Думаешь, шансы догнать лидеров еще есть?
— Мы будем играть и бороться до последнего.
— С Русланом Ротанем сработались?
— Конечно. У него интересные тренировки, все понятно объясняет. Не его вина, что мы неудачно начали отборочный турнир.