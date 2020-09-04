Нападающий молодежной сборной Украины отметил особенности в игре сборной Дании

Накануне матча отборочного турнира Евро-2021 (U-21) против команды Дании (сегодня в 19:00) нападающий молодежной сборной Украины Даниил Сикан рассказал о подготовке.

- Даниил, как настроение перед матчами с датчанами и финнами?

- Все нормально, команда настроена по-боевому. Очень хотим привезти максимум из Дании и Финляндии.

- На чем главный тренер сборной Руслан Ротань делал акцент перед этими встречами во время подготовки?

- На том, что команда должна стараться играть в свой футбол. Не просто бить вперед мяч, а пытаться его контролировать. Молодежная сборная Украины хочет действовать первым номером.

- В команде сейчас много новых имен, и ты только раз сыграл за «молодежку». Как думаешь, сыгранности коллектива хватит?

- Думаю, да. Руслан Петрович нам все рассказывает, показывает, мы проводим много теоретических занятий. И если что-то непонятно, наставника можно подойти и спросить, он всегда в контакте с футболистами.

- Сборная не теряет надежды пробиться на Евро?

- Шанс у нас есть, даже когда мы находимся в таком сложном положении. Опять же, команда стремится доказать, что неудачный старт в отборочном турнире был нелепой случайностью. Мы будем бороться до конца, иначе зачем вообще куда-то ехать (улыбается).

- Первый матч этой спарки будет против сборной Дании. Что скажешь об этой команде?

- Соперник сильный, лидер нашей группы. Во Львове против датчан я не играл, но исходя из того, что видел на теории, противник пытается действовать через пас, часто задействует своих лидеров. Безусловно, в Ольборге будет непросто, но у нас будет свой план на игру, и если команде удастся воплотить его в жизнь, то победа придет.

- То есть любой другой результат, кроме победы, будет считаться для сборной Украины негативным?

- Чтобы претендовать на путевку на Евро, в шести оставшихся матчах, нам нужно только побеждать, иначе турнирная борьба за высокие места может для нас закончиться.