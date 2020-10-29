Ротань вызвал на ноябрьский сбор молодежки 24 игрока
В списке тренера Милованов, Шевцов, Кухаревич и еще 21 футболист
Главный тренер
В список главного тренера попали 24 исполнителя.
Вратари: Трубин ("Шахтер"), Ризнык ("Ворскла"), Нещерет ("Динамо")
Защитники: Сирота, Вантух, Вичаренко (все – "Динамо"), Дубинчак ("Днепр-1"), Муравский ("Мариуполь"), Бабогло ("Александрия"), Милованов ("Спортинг" Хихон, Испания)
Полузащитники: Цитаишвили, Надольский, Билошевский (все – "Динамо"), Булеца, Назаренко, Батагов (все – "Днепр-1"), Судаков ("Шахтер"), Лунев ("Заря"), Бондаренко, Топалов ("Мариуполь"), Семилет ("Ворскла")
Нападающие: Шевцов ("Десна"), Сикан ("Мариуполь"), Кухаревич ("Рух")
Напомним, что с Мальтой украинская команда сыграет на выезде 13 ноября, а 17 ноября в Ковалевке примет Северную Ирландию.
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