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Ротань вызвал на ноябрьский сбор молодежки 24 игрока

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

В списке тренера Милованов, Шевцов, Кухаревич и еще 21 футболист

Ротань вызвал на ноябрьский сбор молодежки 24 игрока
Новина українською

Главный тренер молодёжной сборной Украины назвал игроков, которые вызваны на сбор команды перед матчами отборочного турнира Евро-2021 с Мальтой и Северной Ирландией.

В список главного тренера попали 24 исполнителя.

Вратари: Трубин ("Шахтер"), Ризнык ("Ворскла"), Нещерет ("Динамо")

Защитники: Сирота, Вантух, Вичаренко (все – "Динамо"), Дубинчак ("Днепр-1"), Муравский ("Мариуполь"), Бабогло ("Александрия"), Милованов ("Спортинг" Хихон, Испания)

Полузащитники: Цитаишвили, Надольский, Билошевский (все – "Динамо"), Булеца, Назаренко, Батагов (все – "Днепр-1"), Судаков ("Шахтер"), Лунев ("Заря"), Бондаренко, Топалов ("Мариуполь"), Семилет ("Ворскла")

Нападающие: Шевцов ("Десна"), Сикан ("Мариуполь"), Кухаревич ("Рух")

Напомним, что с Мальтой украинская команда сыграет на выезде 13 ноября, а 17 ноября в Ковалевке примет Северную Ирландию.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Comment06 (Украина)
29.10.2020 в 17:14
И кому они нужны эти сборы, эти игры, эта все профукавшая сборная и этот недотренер?!
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Kela (Одесса)
29.10.2020 в 16:39
Ротань, иди на воздух!!!
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