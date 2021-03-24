Ротань: Хотим достичь результата, которого не удалось получить в прошлый раз

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал начало сбора национальной команды в Турции.

"Впечатления от первых дней сбора очень хорошие. Мы рады, что собрались и можем готовиться к официальным матчам в Турции. Наши главные планы - как можно лучше подготовиться к матчам отбора. Поэтому мы все вместе с командой сосредоточены на том, чтобы продуктивно здесь поработать и, конечно, достичь результата, которого не удалось получить в прошлом отборочном цикле.

Считаю, что первая тренировка в Турции была продуктивной. Я ею доволен. Мы хорошо поработали, с большим желанием", - сказал Ротань.