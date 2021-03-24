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Ротань: Хотим достичь результата, которого не удалось получить в прошлый раз

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник молодежной сборной Украины поделился впечатлениями от первых дней сбора

Ротань: Хотим достичь результата, которого не удалось получить в прошлый раз

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал начало сбора национальной команды в Турции.

"Впечатления от первых дней сбора очень хорошие. Мы рады, что собрались и можем готовиться к официальным матчам в Турции. Наши главные планы - как можно лучше подготовиться к матчам отбора. Поэтому мы все вместе с командой сосредоточены на том, чтобы продуктивно здесь поработать и, конечно, достичь результата, которого не удалось получить в прошлом отборочном цикле.

Считаю, что первая тренировка в Турции была продуктивной. Я ею доволен. Мы хорошо поработали, с большим желанием", - сказал Ротань.

Напомним, что сегодня молодежная сборная Украины сыграет с Болгарией на турнире Antalya Cup. 27 марта национальная команда проведет встречи с Узбекистаном и Словакией - 29.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
24.03.2021 в 11:45
"Считаю, что первую тренировку в Турции было продуктивным. Я им доволен."... " И я шепчу дрожащие губами. - Велик могучим русский языка! " А. Иванов
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