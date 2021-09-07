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Сенсация в пользу Украины. Звездная Франция U-21 не смогла обыграть Фарерские острова

Молодежная сборная Украины
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Команда Ротаня может выйти в лидеры

Сенсация в пользу Украины. Звездная Франция U-21 не смогла обыграть Фарерские острова

фото - fff.fr

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 сентября, молодежная сборная Украины сыграет против Армении в рамках отбора к Евро-2023. В случае победы команда Руслана Ротаня возглавит группу Н, ведь лидер секстета - сборная Франции - уже во втором своем матче потеряла очки.

Французы играли на выезде со сборной Фарерских островов. Уже в первом тайме счет открыл Амин Гюйри, который является звездой "Ниццы". В прошлом сезоне он забил 12 голов в Лиге 1 в 34 матчах, а в новом чемпионате успел отличиться три раза в четырех поединках. Кроме Гюйри в составе команды Сильвена Риполал выделяется Эдуардо Камавинга, которого "Реал" купил в последние дни трансферного окна за 30 млн евро (плюс в перспективе бонусы). Фактически основными игроками в своих клубах также являются Какере ("Лион"), Бадьяшиль ( "Монако"), Трюффье ("Ренн"), Диоп ( "Монако"), Мбуку ("Реймс"), Кефрем Тюрам ("Ницца") , Калюлю ("Милан").

Но фарерцы не дрогнули перед всеми этими именами. На 55-й Стефан Локин забил в ответ. После этого Франция нанесла полтора десятка ударов по воротам хозяев (всего 30, у Фарерских островов - 2), но пробить Бардура Рейнатрода из "Викингур" им так и не удалось - 1:1.

Интересно, что сборная Фарерских островов успела сыграть три матча в рамках отбора. Сначала победила Армению 2:0, а затем с таким же счетом ей проиграла. Поэтому пока Фареры вместе с Францией имеют по четыре очка. В Украине после победы над Сербией - три балла. Также в группе Н выступает сборная Северной Македонии.

Добавим, что напрямую на Евро-2023 выходит победитель группы, команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф.

Турнирное положение в группе Н, отбор на Евро-2023 U-21

Сборные И В Н П РМ О
Франция 2 1 1 0 4:1 4
Фарерские острова 3 1 1 1 3:3 4
Украина 1 1 0 0 1:0 3
Армения 2 1 0 1 2:2 3
Сербия 1 0 0 1 0:1 0
Северная Македония 1 0 0 1 0:3 0

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В статье: Франция Фарерские острова Евро U-21
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