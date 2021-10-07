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Трубин: Сейчас я даже сильнее, чем был до травмы

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Голкипер набирает форму

Трубин: Сейчас я даже сильнее, чем был до травмы

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и молодежной сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о том, что уже набрал форму после своей травмы.

"После травмы нужно набрать форму. Сейчас я тут, отдаюсь полностью, хочу помочь команде добыть важную победу.

Чувствую себя хорошо. Чувствую, что с каждым днем становлюсь сильнее и возвращаю свои кондиции. Думаю, сейчас я даже сильнее, чем был до травмы", – сказал Трубин.

Напомним, что Трубин попал в заявку молодёжной сборной Украины на выездной матч с Францией, который состоится в пятницу, 8 октября.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Dabo93
07.10.2021 в 19:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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