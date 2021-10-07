Трубин: Сейчас я даже сильнее, чем был до травмы
Голкипер набирает форму
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Голкипер "Шахтера" и
"После травмы нужно набрать форму. Сейчас я тут, отдаюсь полностью, хочу помочь команде добыть важную победу.
Чувствую себя хорошо. Чувствую, что с каждым днем становлюсь сильнее и возвращаю свои кондиции. Думаю, сейчас я даже сильнее, чем был до травмы", – сказал Трубин.
Напомним, что Трубин попал в заявку молодёжной сборной Украины на выездной матч с Францией, который состоится в пятницу, 8 октября.
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Источник:ТК Футбол
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Dabo93
07.10.2021 в 19:49
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