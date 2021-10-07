Трубин: Сейчас я даже сильнее, чем был до травмы

Голкипер "Шахтера" и молодежной сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о том, что уже набрал форму после своей травмы.

"После травмы нужно набрать форму. Сейчас я тут, отдаюсь полностью, хочу помочь команде добыть важную победу. Чувствую себя хорошо. Чувствую, что с каждым днем становлюсь сильнее и возвращаю свои кондиции. Думаю, сейчас я даже сильнее, чем был до травмы", – сказал Трубин.

Напомним, что Трубин попал в заявку молодёжной сборной Украины на выездной матч с Францией, который состоится в пятницу, 8 октября.