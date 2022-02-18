Ротань: Мудрик гораздо выше уровня УПЛ
Хавбеку продолжают раздавать авансы
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о полузащитнике "
"Когда я еще был тренером в "Олимпике", мы приезжали на тренировки в Счастливое. И каждый день я видел одну и ту же картину — мы тренируемся, а парень в сторонке чеканит мяч. Так было каждый день, я был удивлен.
На тот момент мне казалось, что современная молодежь была больше в телефонах, каких-то играх, но никак не в футболе и тренажерном зале. На меня это произвело впечатление.
В любом случае, у Миши были задатки, это скажет любой тренер, что он суперталант. Де Дзерби, наверное, тот тренер, который к нему достучался и объяснил, что он от него хочет. Поэтому сейчас вы видите совсем другого Мудрика.
Миша Мудрик — он мудрый. Мудро играет. Я за ним наблюдаю и могу сказать, что он действительно помудрел. Остаюсь при том же мнении, что он гораздо выше уровня УПЛ", - сказал Ротань.
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