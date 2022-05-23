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Еще один легионер прибыл в расположение молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины
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И сразу начал подготовку

Еще один легионер прибыл в расположение молодежной сборной Украины

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

Подобно взрослой сборной, украинская молодежка ведет свою подготовку к июньским матчам отбора на Чемпионат Европы.

В этом понедельник на сборах Ротань получил еще одного легионера - Богдана Вьюнника. Молодой форвард "Шахтер", который после начала войны присоединился к "Цюриху", начал свою подготовку.

Более того, в честь дня рождения, которое Богдан отмечал 21-го мая, он получил сувенирную футболку в качестве поздравлений.

Еще один легионер прибыл в расположение молодежной сборной Украины - изображение 1

В июне команда Ротаня проведет четыре матча - против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении.

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В статье: Украина U-21 Богдан Вьюнник
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Источник:
УАФ

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