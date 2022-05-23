Еще один легионер прибыл в расположение молодежной сборной Украины

Подобно взрослой сборной, украинская молодежка ведет свою подготовку к июньским матчам отбора на Чемпионат Европы.

В этом понедельник на сборах Ротань получил еще одного легионера - Богдана Вьюнника. Молодой форвард "Шахтер", который после начала войны присоединился к "Цюриху", начал свою подготовку.

Более того, в честь дня рождения, которое Богдан отмечал 21-го мая, он получил сувенирную футболку в качестве поздравлений.

В июне команда Ротаня проведет четыре матча - против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении.