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Ротань назвал состав сборной U-21 на поединок против Северной Македонии

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Команды сыграют в матче отбора на Евро-2023

Ротань назвал состав сборной U-21 на поединок против Северной Македонии

Фото: FC Dynamo Kyiv

UA-Футбол
Новина українською

Обнародованы стартовые составы сборных Украины и Северной Македонии U-21 в рамках отбора на Чемпионат Европы 2023 года.

Состав сборной Украины:

Вратарь: Руслан Нещерет

Защитники: Алексей Сыч, Максим Таловеров, Антон Боль, Константин Вивчаренко

Полузащитники: Николай Михайленко, Артем Бондаренко (К), Дмитрий Криськив

Нападающие: Богдан Вьюннык, Георгий Судаков, Владислав Супряга

Состав сборной Северной Македонии:

Вратарь: Давид Денковски

Защитники: Адриан Гайдари, Марио Младеновский, Йован Манев (К), Блэртон Шейи

Полузащитники: Сефер Эмини, Алекс Златков, Димитар Тодоровский

Нападающие: Лука Станковски, Марио Илиевски, Кристиян Тасевски

Матч начнется в 20:45 по киевскому времени.

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В статье: молодежная сборная Украины Северная Македония U-21 чемпионат Европы U-21
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