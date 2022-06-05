Ротань назвал состав сборной U-21 на поединок против Северной Македонии
Команды сыграют в матче отбора на Евро-2023
Фото: FC Dynamo Kyiv
Обнародованы стартовые составы сборных Украины и Северной Македонии U-21 в рамках отбора на Чемпионат Европы 2023 года.
Состав сборной Украины:
Вратарь: Руслан Нещерет
Защитники: Алексей Сыч, Максим Таловеров, Антон Боль, Константин Вивчаренко
Полузащитники: Николай Михайленко, Артем Бондаренко (К), Дмитрий Криськив
Нападающие: Богдан Вьюннык, Георгий Судаков, Владислав Супряга
Состав сборной Северной Македонии:
Вратарь: Давид Денковски
Защитники: Адриан Гайдари, Марио Младеновский, Йован Манев (К), Блэртон Шейи
Полузащитники: Сефер Эмини, Алекс Златков, Димитар Тодоровский
Нападающие: Лука Станковски, Марио Илиевски, Кристиян Тасевски
Матч начнется в 20:45 по киевскому времени.
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