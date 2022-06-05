Ротань назвал состав сборной U-21 на поединок против Северной Македонии

Обнародованы стартовые составы сборных Украины и Северной Македонии U-21 в рамках отбора на Чемпионат Европы 2023 года.

Состав сборной Украины:

Вратарь: Руслан Нещерет

Защитники: Алексей Сыч, Максим Таловеров, Антон Боль, Константин Вивчаренко

Полузащитники: Николай Михайленко, Артем Бондаренко (К), Дмитрий Криськив

Нападающие: Богдан Вьюннык, Георгий Судаков, Владислав Супряга

Состав сборной Северной Македонии:

Вратарь: Давид Денковски

Защитники: Адриан Гайдари, Марио Младеновский, Йован Манев (К), Блэртон Шейи

Полузащитники: Сефер Эмини, Алекс Златков, Димитар Тодоровский

Нападающие: Лука Станковски, Марио Илиевски, Кристиян Тасевски

Матч начнется в 20:45 по киевскому времени.