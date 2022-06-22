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Защитник Украины U-21: После Франции уже никто не страшен

Молодежная сборная Украины
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Молодежка сине-желтых в плей-офф сыграет со Словакией

Защитник Украины U-21: После Франции уже никто не страшен

Фото: пресс-служба УАФ

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Защитник "Руха" и сборной Украины U-21 Алексей Сыч оценил жеребьевку для сине-желтых в плей-офф квалификации Евро-2023 (U-21), по итогам которой молодежка встретится со Словакией.

"Честно говоря, не думал о том, кто нам может выпасть на жеребьевке. После Франции уже никто не страшен. Чтобы выйти на Евро, нужно побеждать у любой команды. Уже с сегодняшнего дня тренерский штаб будет готовить нас к Словакии, будем тщательно изучать и разбирать игроков соперника и стиль команды. Кстати, уже играли с ними на сборах в Турции и уступили.

Теперь нужно взять у них реванш. Знаю, что это хорошая дисциплинированная команда, играющая в комбинационный футбол. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы наша сборная вышла на Евро", - сказал Сыч в интервью пресс-службе "Руха".

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В статье: Украина U-21 Словакия U-21 Алексей Сыч
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Источник:
ФК Рух

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