Защитник Украины U-21: После Франции уже никто не страшен

Защитник "Руха" и сборной Украины U-21 Алексей Сыч оценил жеребьевку для сине-желтых в плей-офф квалификации Евро-2023 (U-21), по итогам которой молодежка встретится со Словакией.

"Честно говоря, не думал о том, кто нам может выпасть на жеребьевке. После Франции уже никто не страшен. Чтобы выйти на Евро, нужно побеждать у любой команды. Уже с сегодняшнего дня тренерский штаб будет готовить нас к Словакии, будем тщательно изучать и разбирать игроков соперника и стиль команды. Кстати, уже играли с ними на сборах в Турции и уступили.

Теперь нужно взять у них реванш. Знаю, что это хорошая дисциплинированная команда, играющая в комбинационный футбол. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы наша сборная вышла на Евро", - сказал Сыч в интервью пресс-службе "Руха".