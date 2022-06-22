Защитник Украины U-21: После Франции уже никто не страшен
Молодежка сине-желтых в плей-офф сыграет со Словакией
Фото: пресс-служба УАФ
Защитник "Руха" и сборной Украины U-21 Алексей Сыч оценил жеребьевку для сине-желтых в плей-офф квалификации Евро-2023 (U-21), по итогам которой молодежка встретится со Словакией.
"Честно говоря, не думал о том, кто нам может выпасть на жеребьевке. После Франции уже никто не страшен. Чтобы выйти на Евро, нужно побеждать у любой команды. Уже с сегодняшнего дня тренерский штаб будет готовить нас к Словакии, будем тщательно изучать и разбирать игроков соперника и стиль команды. Кстати, уже играли с ними на сборах в Турции и уступили.
Теперь нужно взять у них реванш. Знаю, что это хорошая дисциплинированная команда, играющая в комбинационный футбол. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы наша сборная вышла на Евро", - сказал Сыч в интервью пресс-службе "Руха".
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