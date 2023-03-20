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Стало известно, кто покажет товарищеские матчи украинской молодежки против Дании и Италии

Молодежная сборная Украины
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Украинская молодежка начинает подготовку к Евро-2023

Стало известно, кто покажет товарищеские матчи украинской молодежки против Дании и Италии

uaf.ua

Новина українською

Стало известно, кто покажет товарищеские матчи молодежной сборной Украины против Дании (24 марта) и Италии (27 марта).

Оба поединка будут транслироваться вживую на YouTube-канале УАФ и региональных телеканалах Суспільного.

Напомним, что в текущем году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в турнире, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд.

По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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В статье: Украина U-21 Италия U-21 Дания U-21
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Источник:
УАФ

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