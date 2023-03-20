Стало известно, кто покажет товарищеские матчи украинской молодежки против Дании и Италии
Украинская молодежка начинает подготовку к Евро-2023
uaf.ua
Стало известно, кто покажет товарищеские матчи
Оба поединка будут транслироваться вживую на YouTube-канале УАФ и региональных телеканалах Суспільного.
Напомним, что в текущем году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в турнире, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд.
По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.
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