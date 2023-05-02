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Стало известно, где сборная Украины U-21 проведет сбор перед Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Ориентировочная дата начала - 8 июня

Стало известно, где сборная Украины U-21 проведет сбор перед Евро-2023

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины проведет сбор перед финальной частью Евро-2023 (U-21).

По информации ТаТоТаке, учебно-тренировочный сбор команды Руслана Ротаня состоится в Австрии. Ориентировочная дата начала - 8 июня.

Сборная Украины U-21 примет участие в финальном турнире Евро-2023. Соперниками сине-желтых будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня).

Также стоит вопрос по лидерам молодежки - Трубине, Забарном, Судакове, Бондарено, Криськиву и Мудрику. Главный тренер сборной Украины может пригласить их, чтобы они участвовали в товарищеском матче с Германией (12 июня), а также в играх квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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В статье: Украина U-21 молодежная сборная Украины ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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