Ассистент Ротаня: Трубин, Судаков, Мудрик и Ванат горят желанием сыграть на молодежном Евро
У молодежной сборной Украины в июне - финальный турнир Евро-2023
фото из соцсетей
Ассистент главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Евгений Гресь пояснил
"Для подготовки молодежной сборной Украины к финальной части Евро-2023 (U-21) главный тренер команды Руслан Ротань вызвал 25 футболистов из восьми украинских и шести зарубежных клубов.
Наибольшее представительство в молодежке пока будут иметь "Шахтер" (четыре игрока), "Динамо", "Черноморец" и "Заря" (по три).
На сбор вызвано восемь футболистов 2000 года рождения, пять – 2001 года рождения, девять – 2002 года рождения, два – 2003 года рождения, один – 2004 года рождения.
В составе национальной сборной Украины находятся и горят желанием сыграть на Евро четыре футболиста молодежки – Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат. Пока неизвестно, когда они присоединятся к команде.
В команде Руслана Ротаня два новичка - голкипер Александр Сапутин и защитник Владимир Салюк. В резервном списке – семь игроков", — написал Гресь на своей странице в фейсбуке.
Напомним, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.
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