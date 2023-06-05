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Ассистент Ротаня: Трубин, Судаков, Мудрик и Ванат горят желанием сыграть на молодежном Евро

Молодежная сборная Украины
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У молодежной сборной Украины в июне - финальный турнир Евро-2023

Ассистент Ротаня: Трубин, Судаков, Мудрик и Ванат горят желанием сыграть на молодежном Евро

фото из соцсетей

Новина українською

Ассистент главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Евгений Гресь пояснил выбор состава Руслана Петровича на сбор перед Евро-2023.

"Для подготовки молодежной сборной Украины к финальной части Евро-2023 (U-21) главный тренер команды Руслан Ротань вызвал 25 футболистов из восьми украинских и шести зарубежных клубов.

Наибольшее представительство в молодежке пока будут иметь "Шахтер" (четыре игрока), "Динамо", "Черноморец" и "Заря" (по три).

На сбор вызвано восемь футболистов 2000 года рождения, пять – 2001 года рождения, девять – 2002 года рождения, два – 2003 года рождения, один – 2004 года рождения.

В составе национальной сборной Украины находятся и горят желанием сыграть на Евро четыре футболиста молодежки – Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат. Пока неизвестно, когда они присоединятся к команде.

В команде Руслана Ротаня два новичка - голкипер Александр Сапутин и защитник Владимир Салюк. В резервном списке – семь игроков", — написал Гресь на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Евгений Гресь
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