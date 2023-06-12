Вьюнник: На Евро будем играть против людей, которые стоят по 100 миллионов

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился ожиданиями от Евро-2023 U-21.

"Приезжаешь в сборную, к своим ребятам, то очень счастлив. А когда ты приезжаешь на подготовку к Евро, то это не забывается.

Никаких сомнений, характер у сборной есть. Мы играем против людей, которые стоят по 100 миллионов, и мы хотим побеждать, играть в свой футбол. Поэтому я считаю, что у нас есть характер.

Против Испании играл на уровне U-16 в рамках отбора к Евро. Знаю много ребят из сборной. Хорватия и Румыния ничем не хуже. Поэтому будем готовиться на все матчи как на финал.

Когда начинали этот отбор, то хотели доказать, что у команды будет свой стиль, который называется "ротаньстайл". И он всем нравится, потому что когда ты с мячом, то играешь в футбол, ты очень счастлив. За счет этого стиля мы можем побеждать соперников, - сказал Вьюнник.