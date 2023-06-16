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Последний спарринг перед Евро. Стартовый состав украинской молодежки на матч против Ирландии

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Последний матч перед Евро-2023

Последний спарринг перед Евро. Стартовый состав украинской молодежки на матч против Ирландии

uaf.ua

Новина українською

Сегодня,16 июня, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 проведет товарищеский матча со сверстниками из Ирландии.

Матч состоится в Австрии и начнется в 19:00.

Уже известен стартовый состав сборной Украины на матч.

Украина (U-21): Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Бондаренко, Вьюнник, Крыськив, Кащук, Сикан

Запасные: Фесюн, Сирота, Желизко, Михайленко, Драмбаев, Назаренко, Очеретько, Лях, Брагару, Алефиренко, Сигеев

Напомним, что чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

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В статье: Украина U-21 Ирландия
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