Прорыв Михайличенко или провал Яковенко? Что ждет молодежку Ротаня и как выйти на ОИ-2024

Уже совсем скоро стартует молодежный чемпионат Европы по футболу среди игроков до 21-го года. Сборная Украины третий раз пробилась в финальную часть этого турнира.

Впервые украинцам удалось квалифицироваться в восьмерку лучших команд Европы в 2006-м году. В этой команде были Пятов, Рыбка, Ярмаш, Романчук, Чигринский, Яценко, Ищенко, Чеберячко, Михалик, Пуканыч, Алиев, Милевский, Фомин и т.д. во главе с Алексеем Михайличенко. Украинцы выиграли непростую группу (Нидерланды, Италия, Дания), в полуфинале в серии пенальти прошли Сербию (0:0, пен. 5:4). В финале сине-желтых ждали побежденные на групповом этапе Нидерланды, однако повторить успех подопечные Михайличенко не сумели. Фиаско 0:3 и статус вице-чемпионов турнира.

Молодежная сборная Украины образца 2006-го года / фото из открытых источников

Несмотря на поражение в финале, турнир оказался очень успешным для украинской команды. Сразу несколько игроков команды после форума отправились в национальную сборную (Пятов, Чигринский, Яценко, Милевский), где добились исторического успеха – вышли в четвертьфинал ЧМ-2006. Многие игроки молодежи в будущем выступали за национальную команду и приносили ей пользу.

Во второй раз Украина попала в финальную часть молодежного чемпионата Европы в 2011-м году. Под руководством Павла Яковенко тогда собрался достаточно боеспособный коллектив: Денис Бойко, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Евгений Селин, Тарас Степаненко, Денис Гармаш, Евгений Коноплянка, Валерий Федорчук, Николай Морозюк, Андрей Ярмоленко, Артем Кравец, Роман Зозуля. Перед началом турнира нашу команду считали одним из фаворитов и прогнозировали выход как минимум в полуфинал турнира. Но в итоге получился провал – 1 очко и последнее место в группе с Испанией, Чехией и Англией. Многие игроки этой команды в будущем пополнили ряды национальной команды, в том числе и на домашнем Евро-2012.

Молодежная сборная Украины образца 2012-го года / фото из открытых источников

И вот двенадцать лет Украина снова в финальной части чемпионата Европы Ю-21. Руслан Ротань объявил следующий состав на турнир:

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев)

Защитники: Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия)

Полузащитники: Алексей Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан), Артем Бондаренко ("Шахтер", Донецк), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Николай Михайленко ("Александрия"), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Олег Очеретько ("Шахтер", Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Лондон), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив (оба - "Шахтер", Донецк)

Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо", Киев), Богдан Вьюник ("Грацер" Грац, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Следует отметить наличие в списке Трубина, Мудрика, Судакова и Ваната, которые присоединились к команде Ротаня только после матча национальной команды с Мальтой.

Фото - УАФ / Автор - Павел Кубанов

Многие эксперты прогнозировали еще вызов Забарного. Это было бы логично, учитывая, что у команды есть проблемы в защите, о чем говорят достаточно много пропущенных мячей в последних матчах. Илья точно добавил бы надежности защиты нашей команды. Все конспирологические теории Илья развеял сам, объяснив свое отсутствие в списке необходимостью полноценного отдыха летом до следующего сезона АПЛ. Не будем забывать, что Забарный только недавно восстановился от травмы, а нагрузки в АПЛ тяжелые, поэтому его решение выглядит вполне логичным.

К тому же, четверка вызванных из национальной команды имела опыт игры за молодежную сборную в матчах квалификации и помогла выйти в финальный турнир, а вот Забарный за эту команду не выступал.

Есть вопросы по участию в турнире Мудрика, который на тренировке испытал проблемы с икроножной мышцей и пропустил игру национальной команды против Мальты. Михаил присоединился к команде, но заметно прихрамывает.

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Из тех игроков, которых Ротань вызвал на июньский сбор, в окончательную заявку не попали Александр Сапутин ("Заря" Луганск), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса), Александр Драмбаев ("Зюльте-Варегем", Бельгия), Даниил Алефиренко (" Черноморец" Одесса), Кирилл Сигеев ("Александрия") и Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр).

Здесь могут возникнуть некоторые вопросы. К примеру, присутствие резервного голкипера "Колоса" Фесюна и одновременно отсутствие основного голкипера "Зари" Сапутина. За весь сезон Фесюн отыграл один матч за "Колос" В то время как Сапутин провел все матчи во втором круге. Потенциально на поездку на турнир мог претендовать вратарь "Днепра-1" Владислав Рыбак. Понятно, что каждый из них мог претендовать только на роль третьего голкипера и вряд ли сыграл бы на турнире (Трубин и Нещерет свое место не отдадут), но сам факт такого выбора остается интересным.

В последний день перед стартом турнира травму получил Николай Михайленко из "Александрии", поэтому его заменит Владимир Салюк из "Черноморца". Что интересно, замена не по позиции: Николай – центральный полузащитник, а Владимир – центральный защитник. При этом Валентин Рубчинский из "Днепра-1" или хорошо знакомый Ротаню Кирилл Сигеев из "Александрии" остаются вне турнира. Особенно удивительно отсутствие Рубчинкского, который был игроком основы вице-чемпионов Украины.

Прекрасно проявил себя в аренде во втором круге УПЛ Даниил Алефиренко из "Черноморца", права на которого принадлежат "Заре". В 14-ти матчах Даниил забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Впечатляющая эффективность как для молодого исполнителя, но места в заявке для него тоже не нашлось.

Следовательно, за место основного голкипера сразятся Трубин и Нещерет. Предпочтение отдадим первому, однако в матче против Хорватии может сыграть Нещерет, поскольку Трубин только что присоединился к команде. Пару центрбеков составят Таловеров и Батагов, слева в защите – Вивчаренко, справа – Сыч. Центральными полузащитниками будут Бражко и Бондаренко, которым немного выше будет помогать Судаков (с хорватами он не сыграет с первых минут, поскольку провел полный матч с Мальтой). На флангах основными будут Мудрик (при условии быстрого восстановления от травмы) и Алексей Кащук, очень хорошо проявивший себя в Азербайджанском "Сабахе", отличившись 16-ю голами в местном чемпионате. За позицию центрфорварда будут конкурировать Данило Сикан и Владислав Ванат. В первом матче прогнозируем появление Сикана, поскольку Ванат провел 63 минуты в матче с Мальтой и испытывает определенные физиологические проблемы с перегрузкой.

Фото - Оксана Васильева, UA-Футбол

У сборной Украины однозначно есть шансы на выход из группы, однако слабых соперников здесь не осталось. Традиционно сильные на молодежном уровне хорваты, фавориты любого турнира испанцы и прогрессирующие в последнее время на молодежном уровне хозяева турнира – румыны. Главная задача на турнире – попасть на летние Олимпийские игры 2024-го года. Об этом говорили как сами футболисты, так и тренер национальной сборной Сергей Ребров. Однако попасть туда будет не так-то просто. Путевки на Олимпиаду 2024-го года получат три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии). Франция уже получила лицензию, потому что является страной-организатором, а Англия не может выступать на Играх, поскольку такое право имеет только член МОК - Великобритания. Таким образом, на пропуск претендуют 14 из 16-ти участников форума, среди которых и Украина.

Для определения еще трех представителей Европы на Олимпиаде-2024 есть три варианта:

1. Если Франция или Англия выйдут в полуфинал Евро-2023, то на Игры автоматически попадут три других участника полуфиналов.

2. Если среди полуфиналистов Евро-2023 не будет ни Франции, ни Англии, то состоится матч за третье место между двумя сборными, проигравшими в полуфинале.

3. Если в полуфинал Евро-2023 (U-21) одновременно выйдут Франция и Англия, то на ОИ-2024 поедут два других полуфиналиста, а еще один счастливчик определится в матче плей-офф между двумя лучшими неудачниками четвертьфинала.

Раскладов много, поэтому прогнозы перед началом турнира будут неуместными. Первая задача для команды Ротаня – выход из непростой группы. Если Мудрик сможет помочь команде на турнире – будет хорошо, если нет – задачу придется выполнять другим футболистам. Верим в команду и болеем за нее!