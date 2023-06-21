Гол+ассист. Кащук - лучший игрок матча Украина - Хорватия

Вингер молодежной сборной Украины Алексей Кащук признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа молодежного Евро-2023 Украина - Хорватия (2:0).

"Забил первый мяч за счет блестящего прохода на дриблинге и уверенного удара по воротам. Сделал выверенную передачу, после которой был забит второй мяч. Источал постоянную угрозу сопернику своими проходами и был надежен в обороне", - говорит пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Кащук, в этой встрече забил гол и сделал ассист.