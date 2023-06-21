Гол+ассист. Кащук - лучший игрок матча Украина - Хорватия
Начали отлично
Фото Павла Кубанова - УАФ
Вингер молодежной сборной Украины Алексей Кащук признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа молодежного Евро-2023
"Забил первый мяч за счет блестящего прохода на дриблинге и уверенного удара по воротам. Сделал выверенную передачу, после которой был забит второй мяч. Источал постоянную угрозу сопернику своими проходами и был надежен в обороне", - говорит пресс-служба УЕФА.
Отметим, что Кащук, в этой встрече забил гол и сделал ассист.
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Источник:УЕФА
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