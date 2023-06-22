Испания и Украина возглавили группу после первого тура молодежного Евро

В среду, 21 июня, молодежная сборная Украины с победы стартовала на Евро-2023.

Украинская молодежка обыграла Хорватию 2:0 .

В параллельном матче Испания разгромила хозяев – сборную Румынию 3:0.

Таким образом, после первого тура Испания и Украина возглавляют группу, но у пиренейцев лучшая разница мячей.

Во втором туре Украина сыграет с Румынией, а Испания – с Хорватией.