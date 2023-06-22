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Испания и Украина возглавили группу после первого тура молодежного Евро

Молодежная сборная Украины
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Испания и Украина возглавили группу после первого тура молодежного Евро

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В среду, 21 июня, молодежная сборная Украины с победы стартовала на Евро-2023.

Украинская молодежка обыграла Хорватию 2:0.

В параллельном матче Испания разгромила хозяев – сборную Румынию 3:0.

Таким образом, после первого тура Испания и Украина возглавляют группу, но у пиренейцев лучшая разница мячей.

Во втором туре Украина сыграет с Румынией, а Испания – с Хорватией.

Испания и Украина возглавили группу после первого тура молодежного Евро - изображение 1
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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Румыния U-21 Хорватия U-21
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