Украина официально вышла в четвертьфинал молодежного Евро
У команды Ротаня и "Фурии Рохи" по 6 очков
Фото: Getty Images
Сегодня, 24-го июня,
Таким образом, Украина и Испания оформили выход в 1/4 молодежного чемпионата Европы. Хорватия и Румыния упустили любые шансы на выход в следующий этап турнира.
Таблица группы B:
|М
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|Испания
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|Украина
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|Хорватия
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
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