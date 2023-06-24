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Украина официально вышла в четвертьфинал молодежного Евро

Молодежная сборная Украины
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У команды Ротаня и "Фурии Рохи" по 6 очков

Украина официально вышла в четвертьфинал молодежного Евро

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня, 24-го июня, вслед за Украиной, молодежная сборная Испании одержала свою победу. "Фурия Роха" минимально переиграла Хорватию в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2023 среди команд U-21.

Таким образом, Украина и Испания оформили выход в 1/4 молодежного чемпионата Европы. Хорватия и Румыния упустили любые шансы на выход в следующий этап турнира.

Таблица группы B:

М В Н П ЗМ ПМ РМ О
Испания 2 2 0 0 4 0 4 6
Украина 2 2 0 0 3 0 3 6
Хорватия 2 0 0 2 0 3 -3 0
Румыния 2 0 0 2 0 4 -4 0

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Румыния U-21 Хорватия U-21
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