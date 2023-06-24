Румыния U-21 – Украина U-21 0:1. Максимально приближаемся к четвертьфиналу

Сегодня сборная Украины сыграла свой второй матч на молодежном Евро. Соперниками подопечных Ротаня стали сверстники из Румынии. Напомним, что в первом туре наши ребята обыграли Хорватию (2:0), а хозяева турнира уступили испанцам (0:3). В случае победы украинцы гарантируют себе выход в четвертьфинал.

Руслан Ротань в стартовом составе вместо Брагару выпустил Судакова. Мудрик и Ванат снова остались в запасе, но это и неудивительно, ведь у них есть повреждения.

В начале встречи доминировали румыны. Мог открывать счет Луис Мунтяну, но он пробил мимо ворот. Свой момент имели украинцы, но Кащук из пределов штрафной не смог переиграть голкипера. Много ошибались украинцы в центре поля. Также стоит отметить хозяев, которые быстро переходили из защиты в атаку. Ближе к середине тайма Иван Маркович с нескольких метров не смог пробить в створ ворот. В этом эпизоде снова неуверенно сыграли наши защитники.

Следует отметить хороший темп в первой половине встречи. Жаркая погода не мешала футболистам проявлять свои лучшие качества. На 24-й минуте после шикарной передачи Судакова во второй раз в матче не реализовал выход один на один Кащук. Стоит отметить, что в предыдущем матче в первом тайме подопечные Ротаня играли гораздо увереннее на половине поля. В конце тайма команды обменялись моментами. У нас Кащук в третий раз не реализовал выход один на один, а у хозяев Маркович не смог переиграть Трубина. 0:0 – нелогичный результат после первого тайма, учитывая ход событий на поле.

С начала второго тайма наши ребята взяли мяч под свой контроль, но забить никак не могли. После прострела с фланга должен был забивать Сикан, но он попал в перекладину. Румыны не могли выйти из защиты в атаку. Мощный футбол в исполнении подопечных Ротаня, но не хватало главного – забитого мяча. Тем не менее, хозяева также могли забивать, но Албу пробил мимо дальнего угла. Обе команды были ориентированы на победу, но реализация подводила. Не хватало хладнокровия в заключительной трети поля.

На 89-й минуте мы все же добились своего. Брагару прострелил с фланга, а Дикан срезал мяч в свои ворота – 0:1. К сожалению, в компенсированное время за чрезмерные емоции арбитр удалил Ваната. Таким образом, Украина почти гарантирует себе четвертьфинал. Ожидаем победу испанцев.

Чемпионат Европы. Второй тур

Румыния U-21 - Украина U-21 0:1

Голы: Дикан (89, автогол)

Удаление: Ванат (90+1)

Румыния U-21 (стартовый состав):Тирновану - Борза, Дикан, Раковицан, Пантья, Александру, Ишфа, Скрециу, Мунтяну, Петрила, Маркович

Украина U-21 (стартовый состав): Трубин - Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бражко, Бондаренко, Кащук, Судаков, Крыськив, Сикан