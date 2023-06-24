Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Румыния U-21 – Украина U-21 0:1. Максимально приближаемся к четвертьфиналу
Сверхважный матч для обеих команд
Фото: УАФ / Автор невідомий
Сегодня сборная Украины сыграла свой второй матч на молодежном Евро. Соперниками подопечных Ротаня стали сверстники из Румынии. Напомним, что в первом туре наши ребята обыграли Хорватию (2:0), а хозяева турнира уступили испанцам (0:3). В случае победы украинцы гарантируют себе выход в четвертьфинал.
Руслан Ротань в стартовом составе вместо Брагару выпустил Судакова. Мудрик и Ванат снова остались в запасе, но это и неудивительно, ведь у них есть повреждения.
В начале встречи доминировали румыны. Мог открывать счет Луис Мунтяну, но он пробил мимо ворот. Свой момент имели украинцы, но Кащук из пределов штрафной не смог переиграть голкипера. Много ошибались украинцы в центре поля. Также стоит отметить хозяев, которые быстро переходили из защиты в атаку. Ближе к середине тайма Иван Маркович с нескольких метров не смог пробить в створ ворот. В этом эпизоде снова неуверенно сыграли наши защитники.
Следует отметить хороший темп в первой половине встречи. Жаркая погода не мешала футболистам проявлять свои лучшие качества. На 24-й минуте после шикарной передачи Судакова во второй раз в матче не реализовал выход один на один Кащук. Стоит отметить, что в предыдущем матче в первом тайме подопечные Ротаня играли гораздо увереннее на половине поля. В конце тайма команды обменялись моментами. У нас Кащук в третий раз не реализовал выход один на один, а у хозяев Маркович не смог переиграть Трубина. 0:0 – нелогичный результат после первого тайма, учитывая ход событий на поле.
С начала второго тайма наши ребята взяли мяч под свой контроль, но забить никак не могли. После прострела с фланга должен был забивать Сикан, но он попал в перекладину. Румыны не могли выйти из защиты в атаку. Мощный футбол в исполнении подопечных Ротаня, но не хватало главного – забитого мяча. Тем не менее, хозяева также могли забивать, но Албу пробил мимо дальнего угла. Обе команды были ориентированы на победу, но реализация подводила. Не хватало хладнокровия в заключительной трети поля.
На 89-й минуте мы все же добились своего. Брагару прострелил с фланга, а Дикан срезал мяч в свои ворота – 0:1. К сожалению, в компенсированное время за чрезмерные емоции арбитр удалил Ваната. Таким образом, Украина почти гарантирует себе четвертьфинал. Ожидаем победу испанцев.
Чемпионат Европы. Второй тур
Румыния U-21 - Украина U-21 0:1
Голы: Дикан (89, автогол)
Удаление: Ванат (90+1)
Румыния U-21 (стартовый состав):Тирновану - Борза, Дикан, Раковицан, Пантья, Александру, Ишфа, Скрециу, Мунтяну, Петрила, Маркович
Украина U-21 (стартовый состав): Трубин - Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бражко, Бондаренко, Кащук, Судаков, Крыськив, Сикан
Популярное сейчас
- Медведев: В истории еще не было такого, чтобы самый большой арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов
- Путин позвонил президенту Казахстана. Тот заявил, что мятеж Пригожина – внутреннее дело России
- ПВК Вагнер отреагировала на заявление Путина: Скоро у нас будет новый президент России
- Украина – Хорватия 2:0. Стартуем на молодежном Евро с победы
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 19:35 Украинские Румыния U-21 - Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного чемпионата Европы
- 19:15 Украинские Судаков: У нас есть идея, которой мы придерживаемся
- 18:56 Украинские Ротань: Хорватия, Украина, Румыния – команды примерно одного уровня. В субботу будет очень тяжелый матч