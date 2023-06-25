Молодежка справляется без Мудрика, дурость Ваната, Кащук усилит Шахтер. ВИДЕО

Украинская молодежка досрочно оформила выход из группы на молодежном Чемпионате Европы – это главное событие недели для украинского футбола и нашего текущего выпуска. Впрочем, все равно не обошлось без ложки дегтя. Команда Руслана Ротаня показала, что не умеет играть в обороне, а Владислав Ванат, похоже, завершил для себя турнир. Подробнее о двух первых играх на Евро разведывает Максим Гиленко.

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