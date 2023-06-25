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Молодежка справляется без Мудрика, дурость Ваната, Кащук усилит Шахтер. ВИДЕО

Молодежная сборная Украины
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Максим Гиленко анализирует два первых матча украинской молодежки на Евро-2023

Молодежка справляется без Мудрика, дурость Ваната, Кащук усилит Шахтер. ВИДЕО

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Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская молодежка досрочно оформила выход из группы на молодежном Чемпионате Европы – это главное событие недели для украинского футбола и нашего текущего выпуска. Впрочем, все равно не обошлось без ложки дегтя. Команда Руслана Ротаня показала, что не умеет играть в обороне, а Владислав Ванат, похоже, завершил для себя турнир. Подробнее о двух первых играх на Евро разведывает Максим Гиленко.

00:22 Украинская молодежка показала второй лучший результат в истории
02:11 Кащук уже летом может стать усилением Шахтера
02:57 Украинская молодежка не умеет играть в обороне
03:53 Цитаевшили зажигает за сборную Грузии
04:54 Реализация украинской молодежки плохая
07:41 Брагару зажигает в молодежке на позиции Мудрика
08:06 Дурость Ваната может оставить его без Евро
09:36 Как сборной Украины по футболу попасть на Олимпиаду?

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В статье: Украина U-21 канал UA-Футбол
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