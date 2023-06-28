Ярмоленко – ТОП-трансфер Динамо. Молодежка релаксирует перед четвертьфиналом Евро. ВИДЕО
Матч молодежки против Испании на Евро и возвращение Ярмоленко в Динамо – два главных события последних дней
Подкасти UA-Футбол
Известный комментатор Максим Гиленко врывается в ваше информационное пространство с двумя очень важными для украинского футбола темами – возвращение Андрея Ярмоленко в Динамо и матч Украина – Испания на молодежном Евро. Что даст легенда киевскому клубу, чем ответит Шахтер, какие ответы получил Руслан Ротань – смотрите в новом влоге.
00:30 – Ничья Украины с Испанией не показательна
01:57 - Почему не засчитали гол испанцев
03:48 – О позитиве для молодежки
04:44 – Хорошая альтернатива Кащуку и Мудрику
05:31 – Итог матча Испания – Украина
06:42 – О возвращении Ярмоленко – два аспекта
07:54 – Как Андрей играл в ОАЭ
08:30 – Ярмоленко будет центральным хавом?
09:23 – Не надо жалеть молодых динамовцев
10:09 – Что удивляет в трансфере Ярмоленко
11:18 – А что Шахтер?
Популярное сейчас
- "Это был фол". Нещерет рассказал об отмененном голе Испании в ворота Украины
- УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания – Украина
- Ни одного танка, но более 900 убитых оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 27 июня
- Молодежка Ротаня в 1/4 финала Евро. Известны потенциальные соперники
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО