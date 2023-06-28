Ярмоленко – ТОП-трансфер Динамо. Молодежка релаксирует перед четвертьфиналом Евро. ВИДЕО

Известный комментатор Максим Гиленко врывается в ваше информационное пространство с двумя очень важными для украинского футбола темами – возвращение Андрея Ярмоленко в Динамо и матч Украина – Испания на молодежном Евро. Что даст легенда киевскому клубу, чем ответит Шахтер, какие ответы получил Руслан Ротань – смотрите в новом влоге.

00:30 – Ничья Украины с Испанией не показательна

01:57 - Почему не засчитали гол испанцев

03:48 – О позитиве для молодежки

04:44 – Хорошая альтернатива Кащуку и Мудрику

05:31 – Итог матча Испания – Украина

06:42 – О возвращении Ярмоленко – два аспекта

07:54 – Как Андрей играл в ОАЭ

08:30 – Ярмоленко будет центральным хавом?

09:23 – Не надо жалеть молодых динамовцев

10:09 – Что удивляет в трансфере Ярмоленко

11:18 – А что Шахтер?