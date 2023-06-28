Назаренко - о матче с Испанией: Все было супер, кроме последних пяти минут

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко поделился мыслями после ничьей с Испанией (2:2) на Евро-2023.

"Эмоции после матча двоякие. Пропустили в конце матча, такой гол подкосил, если честно. Настроение изменилось. Хотелось победить, но все равно ребята молодцы. И мы благодарны болельщикам – было ощущение, что в Украине играем. Большая поддержка.

Все было супер, кроме последних пяти минут", — сказал Назаренко.