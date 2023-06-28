  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Назаренко - о матче с Испанией: Все было супер, кроме последних пяти минут
В тренде

Назаренко - о матче с Испанией: Все было супер, кроме последних пяти минут

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Сыграли вничью 2:2

Назаренко - о матче с Испанией: Все было супер, кроме последних пяти минут

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко поделился мыслями после ничьей с Испанией (2:2) на Евро-2023.

"Эмоции после матча двоякие. Пропустили в конце матча, такой гол подкосил, если честно. Настроение изменилось. Хотелось победить, но все равно ребята молодцы. И мы благодарны болельщикам – было ощущение, что в Украине играем. Большая поддержка.

Все было супер, кроме последних пяти минут", — сказал Назаренко.

По теме
yellow-arrow
Ребров: Важно, чтобы все сборные действовали по одной модели игры
yellow-arrow
Пришли честолюбивые дублеры… Акценты зрителя на игре молодежных сборных Украины и Испании
yellow-arrow
Ярмоленко – ТОП-трансфер Динамо. Молодежка релаксирует перед четвертьфиналом Евро. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Испания U-21 Александр Назаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Drovko (Lviv)
28.06.2023 в 18:36
Серйозно?) Привози в 1 таймі це супер?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде