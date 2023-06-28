Назаренко - о матче с Испанией: Все было супер, кроме последних пяти минут
Сыграли вничью 2:2
uaf.ua
Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко поделился мыслями после
"Эмоции после матча двоякие. Пропустили в конце матча, такой гол подкосил, если честно. Настроение изменилось. Хотелось победить, но все равно ребята молодцы. И мы благодарны болельщикам – было ощущение, что в Украине играем. Большая поддержка.
Все было супер, кроме последних пяти минут", — сказал Назаренко.
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Источник:Суспільне Спорт
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Drovko (Lviv)
28.06.2023 в 18:36
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