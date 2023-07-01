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Криськив: У Франции очень мощный коллектив с индивидуально сильными исполнителями

Молодежная сборная Украины
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Игрок прогнозирует сложный поединок

Криськив: У Франции очень мощный коллектив с индивидуально сильными исполнителями

фото - УАФ

Новина українською

Игрок молодежной сборной Украины Дмитрий Криськив поделился ожиданиями от четвертьфинала Евро-2023 против Франции:

"Мы провели действительно очень хороший групповой этап, поэтому я верю в наши силы. Для нашей команды это не стало сюрпризом — это то, для чего мы работали. В отборочном цикле мы недавно встречались с Францией. Тогда были поражение и ничья, поэтому надеюсь , что победа впереди

Это очень мощная команда с качественными игроками. Мы хорошо знаем ее состав, потому будем готовиться, искать слабые места французов. Действительно, очень мощный коллектив там собрался с индивидуально сильными исполнителями", - говорит игрок.

Как известно, матч между молодежными командами Франции и Украины состоится второго июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: молодежная сборная Украины Молодежная сборная Франции
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Источник:
Суспільне спорт

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