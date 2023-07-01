Криськив: У Франции очень мощный коллектив с индивидуально сильными исполнителями

Игрок молодежной сборной Украины Дмитрий Криськив поделился ожиданиями от четвертьфинала Евро-2023 против Франции:

"Мы провели действительно очень хороший групповой этап, поэтому я верю в наши силы. Для нашей команды это не стало сюрпризом — это то, для чего мы работали. В отборочном цикле мы недавно встречались с Францией. Тогда были поражение и ничья, поэтому надеюсь , что победа впереди

Это очень мощная команда с качественными игроками. Мы хорошо знаем ее состав, потому будем готовиться, искать слабые места французов. Действительно, очень мощный коллектив там собрался с индивидуально сильными исполнителями", - говорит игрок.