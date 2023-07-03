Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
Это было очень красиво!
Молодежная сборная Украины выиграла в четвертьфинале Евро у сборной Франции и помимо выхода в полуфинал получила путевку на следующую Олимпиаду. Как Ротаню удалось вписать Мудрика в состав, почему Сикан все же лучшая опция чем Крыськив, чего ожидаем от полуфинала с Испанией – ответы на эти вопросы в своей влоге дает известный комментатор Максим Гиленко.
В этом выпуске:
- 00:19 – Почему победа Украины над Францией уникальна
- 01:52 – Об Олимпийском футбольном турнире
- 03:47 – Хронология победы
- 04:36 – Как Ротаню удалось вписать Мудрика в основу
- 06:05 – Чем Сикан лучше Крыськива
- 07:37 – За счет чего удалось победить фаворитов
- 10:15 – Хвалим защиту Украины и Трубина
- 11:40 – Наши голы – это большой талант футболистов
- 13:41 – О полуфинале – есть оптимизм
- 15:24 – Не будет Крыськива, но есть альтернатива
- 15:50 – Назаренко – качественный джокер
- 16:55 – Букмекеры не верят в Украину, ну и пусть
- 17:30 – Спасибо ребятам!
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