Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада

Молодежная сборная Украины выиграла в четвертьфинале Евро у сборной Франции и помимо выхода в полуфинал получила путевку на следующую Олимпиаду. Как Ротаню удалось вписать Мудрика в состав, почему Сикан все же лучшая опция чем Крыськив, чего ожидаем от полуфинала с Испанией – ответы на эти вопросы в своей влоге дает известный комментатор Максим Гиленко.

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