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Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада

Молодежная сборная Украины
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Это было очень красиво!

Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины выиграла в четвертьфинале Евро у сборной Франции и помимо выхода в полуфинал получила путевку на следующую Олимпиаду. Как Ротаню удалось вписать Мудрика в состав, почему Сикан все же лучшая опция чем Крыськив, чего ожидаем от полуфинала с Испанией – ответы на эти вопросы в своей влоге дает известный комментатор Максим Гиленко.

В этом выпуске:

  • 00:19 – Почему победа Украины над Францией уникальна
  • 01:52 – Об Олимпийском футбольном турнире
  • 03:47 – Хронология победы
  • 04:36 – Как Ротаню удалось вписать Мудрика в основу
  • 06:05 – Чем Сикан лучше Крыськива
  • 07:37 – За счет чего удалось победить фаворитов
  • 10:15 – Хвалим защиту Украины и Трубина
  • 11:40 – Наши голы – это большой талант футболистов
  • 13:41 – О полуфинале – есть оптимизм
  • 15:24 – Не будет Крыськива, но есть альтернатива
  • 15:50 – Назаренко – качественный джокер
  • 16:55 – Букмекеры не верят в Украину, ну и пусть
  • 17:30 – Спасибо ребятам!

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В статье: канал UA-Футбол
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