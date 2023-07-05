1:3. Испания увеличивает отрыв от Украины
Неудачно вышли из обороны
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.
В начале второго тайма "Фурия Роха" забила свой 3-й мяч в этой игре. Наши ребята неудачно вышли из обороны, Антонио Бланко был первым на подборе и отправил мяч в ворота Анатолия Трубина – 1:3.
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Комментарии (3)
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маклауд (Украина)
05.07.2023 в 23:29
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.07.2023 в 23:38
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.07.2023 в 23:25
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