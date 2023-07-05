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1:3. Испания увеличивает отрыв от Украины

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Неудачно вышли из обороны

1:3. Испания увеличивает отрыв от Украины

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.

В начале второго тайма "Фурия Роха" забила свой 3-й мяч в этой игре. Наши ребята неудачно вышли из обороны, Антонио Бланко был первым на подборе и отправил мяч в ворота Анатолия Трубина – 1:3.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21
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Комментарии (3)
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маклауд (Украина)
05.07.2023 в 23:29
А у нас на воротах хтось є? Може воротаря поставити?)
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.07.2023 в 23:38
При чому тут воротар? Команда посипалась, проти класу та інд майстерності іспанців не попреш..
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.07.2023 в 23:25
Розгромчик...
Ответить
0
0

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