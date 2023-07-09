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Полузащитник сборной Украины стал лучшим бомбардиром молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Полузащитник сборной Украины стал лучшим бомбардиром молодежного Евро-2023

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Во вчерашнем финальном поединке молодежного Чемпионата Европы-2023 Англия U-21 минимально обыграла Испанию U-21. После этого матча определился и лучший бомбардир турнира.

Однако их оказалось сразу трое. Украинец Георгий Судаков и испанцы Серхио Гомес и Абель Руис забили по три гола. УЕФА на своем официальном сайте признал их лучшими бомбардирами турнира.

Хотя и оба испанца имеют в своем активе еще по два ассиста (у украинца их нет), однако УЕФА не отметила, что именно они идут выше Судакова, а разместил всех троих в один ряд. Впервые в истории Евро футболист украинской молодежки стал лучшим бомбардиром турнира.

Георгий Судаков отметился голами с пенальти в матчах против Испании (на групповом этапе) и Франции (в плей-офф). Также "галльским петухом" он забил с игры – после ассиста Михаила Мудрика.

В общей сложности украинец провел пять матчей на этом турнире. Это количество равно количеству поединков Серхио Гомеса, и на один меньше, чем у Абеля Руиса.

Напомним, что Абель Руис мог единолично возглавить рейтинг бомбардиров, но на 90+9-й минуте финального матча против англичан не реализовал пенальти.

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В статье: Серхио Гомес Георгий Судаков Абель Руис
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