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Transfermarkt: Судаков после молодежного Евро подорожал до 15 млн евро, Бондаренко - до 10 млн

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Transfermarkt обновил цены на участников молодежного Евро-2023

Transfermarkt: Судаков после молодежного Евро подорожал до 15 млн евро, Бондаренко - до 10 млн

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt после завершения молодежного Евро-2023 обновил данные по игрокам украинской молодежки.

Если не учитывать игроков национальной команды Михаила Мудрика (50 млн евро) и Анатолия Трубина (22 млн), цена на которых не изменилась, наибольший прирост в цене добавил Георгий Судаков. Его трансферная стоимость увеличилась до 15 миллионов евро. До этого она составила 11 миллионов.

Цена на хавбека Артёма Бондаренко поднялась с 8 до 10 миллионов евро. Судаков и Бондаренко – игроки «Шахтера».

В целом же, изменения в цене коснулись таких игроков.

  • Георгий Судаков 15 миллионов евро (+4)
  • Артем Бондаренко 10 млн евро (+2)
  • Дмитрий Крыськив 2,5 млн евро (+700 тысяч)
  • Алексей Кащук 1,8 млн евро (+800 тысяч)
  • Максим Таловеров 1,5 млн евро (+500 тысяч)
  • Алексей Сыч 900 тысяч евро (+300 тысяч)
  • Богдан Вьюнник 500 тысяч евро (+150 тысяч)
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В статье: Шахтер (Донецк) Алексей Кащук Артем Бондаренко Максим Таловеров Дмитрий Крыськив Георгий Судаков Алексей Сыч Богдан Вьюнник
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(2 голосов)
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
12.07.2023 в 22:03
а загалом, якщо брати минулорічний склад шахтаря, то він ледве не в два рази подорожчав
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