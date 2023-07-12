Transfermarkt: Судаков после молодежного Евро подорожал до 15 млн евро, Бондаренко - до 10 млн
Transfermarkt обновил цены на участников молодежного Евро-2023
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Известный статистический портал Transfermarkt после завершения молодежного Евро-2023 обновил данные по игрокам украинской
Если не учитывать игроков национальной команды Михаила Мудрика (50 млн евро) и Анатолия Трубина (22 млн), цена на которых не изменилась, наибольший прирост в цене добавил Георгий Судаков. Его трансферная стоимость увеличилась до 15 миллионов евро. До этого она составила 11 миллионов.
Цена на хавбека Артёма Бондаренко поднялась с 8 до 10 миллионов евро. Судаков и Бондаренко – игроки «Шахтера».
В целом же, изменения в цене коснулись таких игроков.
- Георгий Судаков 15 миллионов евро (+4)
- Артем Бондаренко 10 млн евро (+2)
- Дмитрий Крыськив 2,5 млн евро (+700 тысяч)
- Алексей Кащук 1,8 млн евро (+800 тысяч)
- Максим Таловеров 1,5 млн евро (+500 тысяч)
- Алексей Сыч 900 тысяч евро (+300 тысяч)
- Богдан Вьюнник 500 тысяч евро (+150 тысяч)
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