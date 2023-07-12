Transfermarkt: Судаков после молодежного Евро подорожал до 15 млн евро, Бондаренко - до 10 млн

Известный статистический портал Transfermarkt после завершения молодежного Евро-2023 обновил данные по игрокам украинской молодежки .

Если не учитывать игроков национальной команды Михаила Мудрика (50 млн евро) и Анатолия Трубина (22 млн), цена на которых не изменилась, наибольший прирост в цене добавил Георгий Судаков. Его трансферная стоимость увеличилась до 15 миллионов евро. До этого она составила 11 миллионов.

Цена на хавбека Артёма Бондаренко поднялась с 8 до 10 миллионов евро. Судаков и Бондаренко – игроки «Шахтера».

В целом же, изменения в цене коснулись таких игроков.