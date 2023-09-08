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Нещерет, Салюк, Волошин и Вьюнник в старте украинской молодежки на матч против Германии

Молодежная сборная Украины
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Новый состав украинской молодежки

Нещерет, Салюк, Волошин и Вьюнник в старте украинской молодежки на матч против Германии

uaf.ua

Новина українською

Молодежная сборная Украины начинает новый цикл. Команда проведет первый поединок под руководством Унаи Мельгосы. Игра с Германией состоится в рамках подготовки к квалификационному циклу Евро-2025 и начнется в 19:15.

Уже известен стартовый состав сборной Украины:

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Лосенко, Сигеев, Волошин, Теслюк, Вьюнник

Запасные: Кинарейкин, Фесюн, Булеза, Боль, Слюбик, Рубчинский, Ярмолюк, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопир, Брагару

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина U-21 Германия U-21
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