Нещерет, Салюк, Волошин и Вьюнник в старте украинской молодежки на матч против Германии

Молодежная сборная Украины начинает новый цикл. Команда проведет первый поединок под руководством Унаи Мельгосы. Игра с Германией состоится в рамках подготовки к квалификационному циклу Евро-2025 и начнется в 19:15.

Уже известен стартовый состав сборной Украины:

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Лосенко, Сигеев, Волошин, Теслюк, Вьюнник

Запасные: Кинарейкин, Фесюн, Булеза, Боль, Слюбик, Рубчинский, Ярмолюк, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопир, Брагару