Нещерет, Салюк, Волошин и Вьюнник в старте украинской молодежки на матч против Германии
Новый состав украинской молодежки
uaf.ua
Молодежная сборная Украины начинает новый цикл. Команда проведет первый поединок под руководством Унаи Мельгосы. Игра с Германией состоится в рамках подготовки к квалификационному циклу Евро-2025 и начнется в 19:15.
Уже известен стартовый состав сборной Украины:
Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Лосенко, Сигеев, Волошин, Теслюк, Вьюнник
Запасные: Кинарейкин, Фесюн, Булеза, Боль, Слюбик, Рубчинский, Ярмолюк, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопир, Брагару
Напомним, что UA-Футбол проведет
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