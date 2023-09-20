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Стало известно место проведения матча молодежной сборной Украины с Англией

Молодежная сборная Украины
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Молодежная сборная Украины сыграет в словацких Кошице

Стало известно место проведения матча молодежной сборной Украины с Англией

Фото: прес-служба АФУ

UA-Футбол
Новина українською

"Домашний" поединок с английскими сверстниками в рамках 3 тура отбора к Евро 2025 сине-желтые проведут 16 октября на стадионе "Кошицкая футбольная арена". Начало встречи - в 18.30 по местному времени (в 19.30 по киевскому).

До этого подопечные Унаи Мельгосы 12 октября сыграют на выезде с люксембуржцами на арене имени Эмиля Майриша. Начнется поединок в 19.30 по местному времени (в 20.30 по киевскому).

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В статье: молодежная сборная Украины
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