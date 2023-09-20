Стало известно место проведения матча молодежной сборной Украины с Англией
Молодежная сборная Украины сыграет в словацких Кошице
Фото: прес-служба АФУ
"Домашний" поединок с английскими сверстниками в рамках 3 тура отбора к Евро 2025 сине-желтые проведут 16 октября на стадионе "Кошицкая футбольная арена". Начало встречи - в 18.30 по местному времени (в 19.30 по киевскому).
До этого подопечные Унаи Мельгосы 12 октября сыграют на выезде с люксембуржцами на арене имени Эмиля Майриша. Начнется поединок в 19.30 по местному времени (в 20.30 по киевскому).
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