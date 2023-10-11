Тренер Украины U-21: Все игроки знают, что результат - это счет на табло

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился своими ожиданиями от матчей против Люксембурга (12 октября) и Англии (16 октября) в рамках отборочного турнира Евро-2025.

- Всех ли игроков, которых планировали, удалось пригласить на октябрьские поединки отбора Евро-2025? Или кто-то по каким-то причинам отсутствует?

- Да, все футболисты, которых мы хотели вызвать, здесь вместе с нами. Некоторые из них не играли последние матчи в своих клубах из-за травм, но сейчас они все готовы к работе.

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- Какое впечатление произвели на вас подопечные в последних поединках еврокубков и УПЛ? Кого конкретно отметите?

- Они прогрессируют от тура к туру. Некоторые из них играют больше, некоторые борются в своих командах за место в основе. Нам нужно понимать, что украинский чемпионат - турнир с хорошим потенциалом, даже несмотря на уменьшенное количество легионеров. Надеюсь, что украинская молодежь воспользуется своим шансом.

- Наверняка, вы уже тщательно проанализировали стартовый матч с Северной Ирландией. Какие главные выводы сделали?

- Думаю, что и против Северной Ирландии, и против Германии команда проделала хорошую работу. В обоих поединках мы старались владеть инициативой, не боялись мяча. Иногда наши решения были не лучшими, но команда старалась соответствовать игровому стилю. Возможно, мы не были очень агрессивными в финальной зоне, нам нужно доработать в этой плоскости. Но отношение игроков к работе было достаточно хорошим.

- Какое впечатление произвела команда Люксембурга в первых двух играх? Какие ее сильные стороны?

- У них есть быстрые игроки в атакующей линии. Да, против Англии они защищались большее количество времени и пытались поразить соперника на контратаках, но против Северной Ирландии они хорошо начали, контролируя мяч, забили гол и победили. Против Люксембурга будет непростой матч.

- Четыре очка (например, три в Люксембурге и одно с Англией) будете считать за положительный урожай в октябрьских матчах?

- На данный момент я сфокусирован на процессе. Для меня важно, чтобы в этих поединках команда играла все лучше. Если будем улучшаться, будет и результат. Все игроки знают, что результат - это счет на табло, но также это и возможность прогрессировать в молодежной сборной, - отметил Мельгоса.