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Вьюнник: Я, как хищник, хочу забрать мяч у защитника и переправить его в ворота

Молодежная сборная Украины
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Форвард молодежки рассказал о победе над Люксембургом

Вьюнник: Я, как хищник, хочу забрать мяч у защитника и переправить его в ворота

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился эмоциями от победы над Люксембургом (3:0) в матче отборе Евро-2025 U-21, а также рассказал о своем голе.

"Честно говоря, мы ожидали такой игры от Люксембурга. Они навязывали борьбу и не давали нам играть, как мы хотим. Все видели сами. Забили три гола и очень рады этому. Удар Люксембурга в штангу? С моего ракурса это был очень красивый удар, честно говоря. Но если бы пропустили, ничего страшного. У нас было много минут, чтобы забить. Я был очень уверен в нашей команде сегодня, поэтому такой результат.

Во втором тайме повысили интенсивность? Я не был в раздевалке, не знаю, было ли это указание тренерского штаба, но это у меня в крови. Я, как хищник, хочу забрать мяч у защитника и переправить его в ворота.

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В концовке матча начался немного сумбур. Такие моменты я не очень люблю, когда команда проигрывает и начинает бить по ногам. Но после игры они подошли и извинились, поэтому все нормально, это футбол.

Такая победа [со счетом 3:0] дает дополнительную мотивацию, что мы можем играть с любой командой. Неважно, это Люксембург, Англия, Франция или любая другая страна. Поэтому сегодня отдохнем и завтра - дорога, потом будем готовиться к сборной Англии.

Мой гол? Было первое прикосновение к мячу в этом матче. Большое спасибо Назару Волошину за такую передачу. Я очень ценю такие моменты, когда партнер отдает на 100% удар", - рассказал Вьюнник.

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В статье: Украина U-21 Богдан Вьюнник Люксембург U-21
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Источник:
Суспільне Спорт

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