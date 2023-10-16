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Украинская молодежка вырвала победу у Англии. Победный гол Квасницы. ВИДЕО

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Тяжелый матч, веский результат

Украинская молодежка вырвала победу у Англии. Победный гол Квасницы. ВИДЕО

uaf.ua

Новина українською

Молодёжная сборная Украины сенсационно обыграла Англию в отборе Евро-2025.

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После двух забитых голов наша команда два пропустила, ив концовке Англия пыталась вырвать победу, но нарвалась на контратаку, которую завершил Квасница.

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В статье: Украина U-21 Англия U-21 Илья Квасница
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.10.2023 в 22:26
Молодець! Зазвичай наші гравці в таких моментах роблять круглі очі та б'ють куди попало..., а тут зіграв майстерно, в стилі рівня Ла Ліги!
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