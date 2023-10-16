Украинская молодежка вырвала победу у Англии. Победный гол Квасницы. ВИДЕО
Тяжелый матч, веский результат
uaf.ua
Молодёжная сборная Украины сенсационно обыграла Англию в отборе Евро-2025.
После двух забитых голов наша команда два пропустила, ив концовке Англия пыталась вырвать победу, но нарвалась на контратаку, которую завершил Квасница.
That 2-0 saying eh ???????????????? https://t.co/SVk5ktpCYo— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 16, 2023
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.10.2023 в 22:26
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