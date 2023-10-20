Известно, где Украина U-21 проведет ноябрьские матчи в отборе на Евро-2025

В октябре молодежная сборная Украины одолела на выезде Люксембург (3:0) и формально дома Англию (3:2) в отборе на Евро-2025 U-21.

Теперь подопечных Унаи Мельгосы ожидают номинально домашние поединки против люксембуржцев (17 ноября) и Азербайджана (21 ноября).

Оба матча пройдут в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина", сообщает официальный сайт УАФ. Начало обеих встреч - в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, после трех туров молодежка Украины лидирует в группе F, набрав 9 очков, Англия с 6-ю баллами идет второй, Сербия - третьей. Люксембург, Северная Ирландия и Люксембург имеют по 3 пункта.