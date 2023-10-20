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Известно, где Украина U-21 проведет ноябрьские матчи в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Украины
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Сине-желтые формально дома сыграют с Люксембургом и Азербайджаном

Известно, где Украина U-21 проведет ноябрьские матчи в отборе на Евро-2025

Фото: УАФ

Новина українською

В октябре молодежная сборная Украины одолела на выезде Люксембург (3:0) и формально дома Англию (3:2) в отборе на Евро-2025 U-21.

Теперь подопечных Унаи Мельгосы ожидают номинально домашние поединки против люксембуржцев (17 ноября) и Азербайджана (21 ноября).

Оба матча пройдут в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина", сообщает официальный сайт УАФ. Начало обеих встреч - в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, после трех туров молодежка Украины лидирует в группе F, набрав 9 очков, Англия с 6-ю баллами идет второй, Сербия - третьей. Люксембург, Северная Ирландия и Люксембург имеют по 3 пункта.

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В статье: Украина U-21 молодежная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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