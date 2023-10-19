Роман: При счете 2:2 мало кто верил, что нам удастся забить победный гол Англии
И снова про победу нашей молодежки
fcruhlviv.com
Защитник молодежной сборной Украины и львовского "Руха" Виталий Роман поделился эмоциями отм атча с Англией (3:2) в матче отбора на Евро-2025.
"Молодежная сборная играла против одной из лучших команд Европы. Англия – сильный соперник, который недаром является действующим чемпионом Европы. Эта игра была непростой для нас, но мы смогли переломить ход поединка и победить. После матча все были довольны, хотя при счете 2:2 мало кто верил, что нам удастся забить победный гол, впрочем нам это удалось.
Сейчас приятно вернуться в расположение клуба, ведь здесь тебя всегда ждут и рады видеть. "Верес" это хорошая команда, которая в последнее время пытается играть в интересный футбол, поэтому тренерский штаб нас подготовит к этому непростому матчу", - сказал Роман.
Напомним, что поединок между "Вересом" и "Рухом" состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 13:00.
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