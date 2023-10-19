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Роман: При счете 2:2 мало кто верил, что нам удастся забить победный гол Англии

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

И снова про победу нашей молодежки

Роман: При счете 2:2 мало кто верил, что нам удастся забить победный гол Англии

fcruhlviv.com

Новина українською

Защитник молодежной сборной Украины и львовского "Руха" Виталий Роман поделился эмоциями отм атча с Англией (3:2) в матче отбора на Евро-2025.

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"Молодежная сборная играла против одной из лучших команд Европы. Англия – сильный соперник, который недаром является действующим чемпионом Европы. Эта игра была непростой для нас, но мы смогли переломить ход поединка и победить. После матча все были довольны, хотя при счете 2:2 мало кто верил, что нам удастся забить победный гол, впрочем нам это удалось.

Сейчас приятно вернуться в расположение клуба, ведь здесь тебя всегда ждут и рады видеть. "Верес" это хорошая команда, которая в последнее время пытается играть в интересный футбол, поэтому тренерский штаб нас подготовит к этому непростому матчу", - сказал Роман.

Напомним, что поединок между "Вересом" и "Рухом" состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 13:00.

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В статье: Украина U-21 Рух (Львов) Англия U-21 Виталий Роман
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Источник:
ФК Рух

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