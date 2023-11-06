Сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунд отбора Евро-2024

Юношеская сборная Украины U-17 провела матчи в квалификационном раунде Евро-2024 еще в октябре 2023 года.

В группе 3 сине-желтые сыграли вничью с финнами (2:2), а затем разгромили Лихтенштейн - 7:0. В заключительном матче подопечные Владимира Езерского уступили Германии (0:1) и сохранили шансы получить путевку в элит-раунд отбора.

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В конкурсе третьих команд в Украины было в активе одно золотое очко и разница мячей 2—3. 6 ноября после матчей в группе 9 наша сборная таки получила путевку в следующий этап соревнований. Это произошло после того, как Косово и Финляндия уступили лидерам Англии и Хорватии, и, таким образом, украинцы не опустятся ниже пятой позиции.

Жеребьевка элит-раунда отбора Евро-2024 (U-17) запланирована на 7 декабря. Наша команда будет находиться в четвертой корзине.

Поединки этой стадии пройдут в восьми группах в марте 2024 года.