  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунд отбора Евро-2024
В тренде

Сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунд отбора Евро-2024

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Матчи запланированы на декабрь

Сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунд отбора Евро-2024

УАФ/Пресслужба

Новина українською
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 провела матчи в квалификационном раунде Евро-2024 еще в октябре 2023 года.

В группе 3 сине-желтые сыграли вничью с финнами (2:2), а затем разгромили Лихтенштейн - 7:0. В заключительном матче подопечные Владимира Езерского уступили Германии (0:1) и сохранили шансы получить путевку в элит-раунд отбора.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В конкурсе третьих команд в Украины было в активе одно золотое очко и разница мячей 2—3. 6 ноября после матчей в группе 9 наша сборная таки получила путевку в следующий этап соревнований. Это произошло после того, как Косово и Финляндия уступили лидерам Англии и Хорватии, и, таким образом, украинцы не опустятся ниже пятой позиции.

Жеребьевка элит-раунда отбора Евро-2024 (U-17) запланирована на 7 декабря. Наша команда будет находиться в четвертой корзине.

Поединки этой стадии пройдут в восьми группах в марте 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Известно, где Украина U-21 проведет ноябрьские матчи в отборе на Евро-2025
yellow-arrow
Квасница: В матче с Англией U-21 постарался выполнить то, что сказали тренеры
yellow-arrow
Роман: При счете 2:2 мало кто верил, что нам удастся забить победный гол Англии
Юношеская сборная Украины (U-17)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде